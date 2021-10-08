Объявлены 20 претендентов на Золотой мяч 2021. Среди них Кьер, Лаутаро, Марез и Барелла
Без Нойера
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
France Football объявил список из 20 претендентов на Золотой Мяч. Он публиковался по пятеркам.
Первая пятерка: Рияд Марез ("Манчестер Сити"), Нголо Канте("Челси"), Эрлинг Холанд ("Боруссия Д"), Леонардо Бонуччи ("Ювентус") и Мэйсон Маунт ("Челси").
Вторая пятерка: Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Джанлуиджи Доннарумма ("Милан"/ "ПСЖ"), Карим Бензема ("Реал"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити") и Николо Барелла ("Интер").
Третья пятерка: Лионель Месси ("Барселона"/"ПСЖ"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Педри ("Барселона"), Лука Модрич ("Реал") и Джорджо Кьеллини ("Ювентус").
Четвертая пятерка: Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Неймар ("ПСЖ"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Лаутаро Мартинес ("Интер") и Симон Кьер ("Милан").
Пятая пятерка: Роберт Левандовски ("Бавария"), Жоржиньо ("Челси"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Сесар Аспиликуэта ("Челси") и Ромелу Лукаку ("Интер"/ "Челси").
Церемония вручения "Золотого мяча" состоится 29 ноября в театре Шатле в Париже.
Напомним, что в 2020 году "Золотой мяч" не был вручен. Организаторы церемонии объяснили такое решение пандемией коронавируса.
Here are our first nominees for the 2021 #ballondor!— France Football #BallondOr (@francefootball) October 8, 2021
???????? Riyad Mahrez
???????? Ngolo Kanté
???????? Erling Haaland
???????? Leonardo Bonucci
???????????????????????????? Mason Mount pic.twitter.com/HdtZwVa74N
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