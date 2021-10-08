Объявлены 20 претендентов на Золотой мяч 2021. Среди них Кьер, Лаутаро, Марез и Барелла

Тут даже нечего анализировать и гадать. Тройка ясна как небо: Лёва, Леонид и Канте. Думаю дадут Леониду за копу. Но это так, догадки. Если б Лч взял поляк, то был бы его. Канте провалил че, но взял Лч. Но мне кажется за два полуфинала и финал Лч не дадут мяч. Месси провалил Лч, но взял со сборной трофей. Тоже такое себе но что то подсказывает что будет золотой его ..