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Объявлены 30 претендентов на Золотой мяч 2021. Среди них Кьер, Лаутаро, Марез и Барелла

Общие новости
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(1 голосов)

Без Нойера

Объявлены 30 претендентов на Золотой мяч 2021. Среди них Кьер, Лаутаро, Марез и Барелла

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

France Football объявил список из 20 претендентов на Золотой Мяч. Он публиковался по пятеркам.

Первая пятерка: Рияд Марез ("Манчестер Сити"), Нголо Канте("Челси"), Эрлинг Холанд ("Боруссия Д"), Леонардо Бонуччи ("Ювентус") и Мэйсон Маунт ("Челси").

Вторая пятерка: Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Джанлуиджи Доннарумма ("Милан"/ "ПСЖ"), Карим Бензема ("Реал"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити") и Николо Барелла ("Интер").

Третья пятерка: Лионель Месси ("Барселона"/"ПСЖ"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Педри ("Барселона"), Лука Модрич ("Реал") и Джорджо Кьеллини ("Ювентус").

Четвертая пятерка: Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Неймар ("ПСЖ"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Лаутаро Мартинес ("Интер") и Симон Кьер ("Милан").

Пятая пятерка: Роберт Левандовски ("Бавария"), Жоржиньо ("Челси"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Сесар Аспиликуэта ("Челси") и Ромелу Лукаку ("Интер"/ "Челси").

Шестая пятерка: Криштиану Роналду («Ювентус»/ «Манчестер Юнайтед»), Жерар Морено («Вильярреал»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе («ПСЖ») и Луис Суарес(«Атлетико»).

Церемония вручения "Золотого мяча" состоится 29 ноября в театре Шатле в Париже.

Напомним, что в 2020 году "Золотой мяч" не был вручен. Организаторы церемонии объяснили такое решение пандемией коронавируса.

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В статье: Роберт Левандовский Лионель Месси Криштиану Роналду Золотой мяч
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Комментарии (14)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
08.10.2021 в 22:50
шото Малины нет в списках. Или просто не нашел...
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-1
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Spokoyno (Київ)
08.10.2021 в 21:56
Так за Мессі Копа та Париж Утім, якщо в жовтні не знайде свою гру... Гарантоване лише місце у трійці
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0
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Romerik (YNWA)
08.10.2021 в 21:55
Шестой список (вам чё было взападло написать)))?): Кріштіану Роналду, Жерар Морено, Філ Фоден, Кіліан Мбаппе, Луїс Суарес
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+1
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friday13 (Львів)
08.10.2021 в 22:27
аха. та просто їм пох
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+1
0
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Romerik (YNWA)
08.10.2021 в 20:59
Тут даже нечего анализировать и гадать. Тройка ясна как небо: Лёва, Леонид и Канте. Думаю дадут Леониду за копу. Но это так, догадки. Если б Лч взял поляк, то был бы его. Канте провалил че, но взял Лч. Но мне кажется за два полуфинала и финал Лч не дадут мяч. Месси провалил Лч, но взял со сборной трофей. Тоже такое себе но что то подсказывает что будет золотой его ..
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
08.10.2021 в 21:00
КДБ забыл упомянуть, он не выиграл ничего , но нигде и не проваливался )
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Romerik (YNWA)
08.10.2021 в 21:41
Ну это так всегда. Он по сути лучшый в середине уже лет 5, все его хвалят, но ничего не дают.
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hardcorepwnz (Украина)
08.10.2021 в 21:21
Да и так все понятно, они тому престарелому пешеходу будут давать трофей, пока он будет в футболе. Это еще в 2019 году стало ясно. Уже есть куча более достойных футболистов, которые может при рассмотрении 1 на 1 с Месси и менее мастеровиты, но футбол это командная игра, и командные трофеи тоже должны учитывать. И не дворовая Копа.
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
08.10.2021 в 20:57
С*ка, дожились...Роналду нет в 20ке...
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hardcorepwnz (Украина)
08.10.2021 в 21:18
Зато есть Месси. Вопрос: что в этом году Месси сделал такого, что заслужил присутствие больше, чем Криштиану? Или переход в ПСЖ там автоматом ЗМ активирует
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
08.10.2021 в 22:30
Наоборот , он тащил труп Барселоны весь "сезон" с января , выдал действительно феномельный отрезок по результативности по голам+ассистам , а летом просто как Бог играл за сборную на копе. Правда потом был переход в ПСЖ....и вот игра в псж действительно вызывает вопросы. Хотя я уверен, что они к весне сыграются и :какой-то" полуфинал ЛЧ точно покорят
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
08.10.2021 в 22:35
Я согласен , что Левандовски обокрали в 2020 году на ровном месте. НО! Я всегда писал , что если бы, на месте Левандовского , в ЭТОЙ БАВАРИИ , был бы Роналду или Месси так было бы не 40 голов за сезон , а 100! Это имхо , при такой команде и с таким количеством моментов...да там бы и лукаку (прости господи) забил бы больше
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Romerik (YNWA)
08.10.2021 в 20:54
Всмысле?)). А Роналду что нет?)) А Мбаппе? Вот это новости. Во срачь будет)))
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
08.10.2021 в 21:00
Так действительно много откровенных "пассажиров" на фоне Роналду и Мбаппе! Понятно , что на то3 они не тянут, но их отсутствие в топ20..странно
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