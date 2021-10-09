Месси рассказал, кого бы выбрал в голосовании за обладателя Золотого мяча

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси рассказал о своих избранников в голосовании по статус обладателя Золотого мяча:

"У нас в команде есть два игрока, за которых я бы с легкостью проголосовал. Это Мбаппе и Неймар. А еще Левандовский. Он провел потрясающий год. Также замечательный был Бензема", - сказал Месси.

Напомним, что France Football опубликовал список из 30 номинантов на Золотой мяч , куда вошел и сам Лионель Месси.

Награждение состоится 29 ноября в Париже. Напомним, что в прошлом году церемония была отменена из-за пандемии.