Месси рассказал, кого бы выбрал в голосовании за обладателя Золотого мяча
С ноткой неожиданности
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси рассказал о своих избранников в голосовании по статус обладателя Золотого мяча:
"У нас в команде есть два игрока, за которых я бы с легкостью проголосовал. Это Мбаппе и Неймар. А еще Левандовский. Он провел потрясающий год. Также замечательный был Бензема", - сказал Месси.
Напомним, что
Награждение состоится 29 ноября в Париже. Напомним, что в прошлом году церемония была отменена из-за пандемии.
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Источник:France Football
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