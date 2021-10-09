Человек-рекорд. Роналду - лидер по матчам в футболке европейской сборной
Криш побил рекорд Рамоса
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Португалии проводит товарищеский матч против Катара. Европейских бразильцев в качестве капитана на этот поединок вывел Криштиану Роналду.
Этот поединок в футболке национальной команды стал для нападающего "Ман Юнайтед" 181-м в карьере. Таким образом, 36-летний Роналду побил рекорд бывшего партнера по мадридскому "Реалу" Серхио Рамоса по матчам за европейские сборные - у испанца 180 игр в футболке "Красной Фурии".
До мирового рекорда осталось 14 матчей. Лучший результат у экс-защитника Малайзии Со Чин Аун - 195 поединков в период с 1969 по 1984 год.
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