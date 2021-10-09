  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Человек-рекорд. Роналду - лидер по матчам в футболке европейской сборной

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Криш побил рекорд Рамоса

Человек-рекорд. Роналду - лидер по матчам в футболке европейской сборной

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Португалии проводит товарищеский матч против Катара. Европейских бразильцев в качестве капитана на этот поединок вывел Криштиану Роналду.

Этот поединок в футболке национальной команды стал для нападающего "Ман Юнайтед" 181-м в карьере. Таким образом, 36-летний Роналду побил рекорд бывшего партнера по мадридскому "Реалу" Серхио Рамоса по матчам за европейские сборные - у испанца 180 игр в футболке "Красной Фурии".

До мирового рекорда осталось 14 матчей. Лучший результат у экс-защитника Малайзии Со Чин Аун - 195 поединков в период с 1969 по 1984 год.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серхио Рамос Криштиану Роналду Португалия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sports

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Цап-царап (Харків)
09.10.2021 в 23:31
Пятов переплюнет....
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...