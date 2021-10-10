Без рекорда Роналду и здесь не обошлось. Португалия - Катар 3:0. Видеообзор матча
Португалия - Катар ⋉ 3:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 09.10.2021 ⋇ Товарищеский матч на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Португалия и Катар играли товарищеский матч, Роналду забил гол. КриРо уже раньше стал лучшим бомбардиром сборных всех времен и народов, но теперь невероятному португальцу покорилось еще одно достижение. Он провел свой 181-й поединок и установил гвардейский рекорд среди европейских сборных. Ранее рекорд принадлежал Серхио Рамосу, который сыграл за сборную Испании 180 матчей.
Португалия одолела Катар 3:0. Голы забивали Роналду, Фонте и Андре Силва. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча.
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