Без рекорда Роналду и здесь не обошлось. Португалия - Катар 3:0. Видеообзор матча

Португалия и Катар играли товарищеский матч, Роналду забил гол. КриРо уже раньше стал лучшим бомбардиром сборных всех времен и народов, но теперь невероятному португальцу покорилось еще одно достижение. Он провел свой 181-й поединок и установил гвардейский рекорд среди европейских сборных. Ранее рекорд принадлежал Серхио Рамосу, который сыграл за сборную Испании 180 матчей.

Португалия одолела Катар 3:0. Голы забивали Роналду, Фонте и Андре Силва. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча.