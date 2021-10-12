Дерби Мостара - Босния в миниатюре. Война давно закончена, но единством даже не пахнет
Говорят, это самое опасное дерби на Балканах
Фото: homefans.net/ автор неизвестен
В городке Мостар, что на юге Боснии и Герцеговины, живет немногим более ста тысяч человек.
Климат здесь очень мягкий, а виды такие, словно в раю. Никто из живых там, правда, не бывал, но обычно его так изображают - речка, горы, лес, и все такое красивое, что в нем хочется раствориться без остатка.
Как обычно, идиллию испоганили люди. Особенно это чувствуется в дни, когда играется дерби - "Вележ" против "Зриньски".
Чтобы добраться к стадиону злейшего врага, фанаты каждой из команд собираются в одну группу и едут на другой берег реки Неретвы под конвоем полиции. Идти в одиночку рискованно, да и не комильфо. Сильвио Бебуло, болельщик "Зриньски" со стажем, никогда не бывает в чужом районе:
"Я туда никогда не хожу, там живут одни мусульмане. Я же хорват, и моя страна - Хорватия".
Болельщики "Вележа" придерживаются того же мнения. Их лидер по кличке "Гага" насмехается над соперниками:
"Мы тоже не ходим по мосту, но разница между нами и фанатами "Зриньски" в том, что мы умеем плавать".
Эта вражда уходит корнями в глубину веков. Говорят, футбол объединяет, но в Мостаре он, скорее, цементирует разделение города на две части - западную, где живут католики-хорваты, и восточную, населенную мусульманами.
***
"Зриньски" был основан хорватскими националистами в 1905 году и с самого начала имел проблемы с властями - вокруг клуба постоянно крутились радикалы.
"Вележ" зародился попозже, в 1922-м, и объединил вокруг себя рабочих и студентов, став оплотом левого движения на Балканах. Дополнительная причина для вражды, словно остального было мало.
Самое первое дерби, сыгранное в 1922-м, выиграли босняки - 2:1. Всего же до 1939-го команды встретились 15 раз, но история лучше остальных запомнила последний акт. Уже при режиме усташей левые фанаты "Вележа" устроили на трибуне мощную антифашистскую акцию. Конечно, начались репрессии.
Всего усташи убили свыше 80 человек, причастных к "Вележу", в том числе и всех футболистов, кроме капитана Мехмеда Трбоньи. Он всю войну командовал партизанским отрядом и смог уцелеть.
Когда фашистов разбили и установилась власть Йосипа Тито, Трбонья получил орден, а вот "Зриньски" был запрещен, как тогда казалось, навсегда. СФРЮ каленым железом выжигала очаги не только хорватского, но и любого другого национализма.
Левый "Вележ" наоборот стал одним из любимчиков социалистических властей. На празднование 50-летия клуба приезжал сам Тито:
"Товарищи! Вы на правильном пути не только со вчерашнего дня, но с самого основания. Более того, вы были и остаетесь политически сплоченными и едиными. Я хочу, чтобы будущее только укрепляло ваше братство и единство. Я хочу, чтобы вы, молодое поколение, любящее спорт, стали первыми солдатами армии, которая защитит нас от любой агрессии. Вы должны быть едины!"
***
Поддержка властей сказывалась на результатах. В 1973-74 годах "Вележ" дважды кряду брал серебро первенства Югославии, а в Кубке УЕФА добирался до четвертьфинала, убрав с пути московский "Спартак", венский "Рапид" и "Дерби Каунти".
За "Вележ" играли капитан югославской сборной, а позже многолетний помощник Венгера в "Арсенале" Боро Приморац; будущий тренер-путешественник Вахид Халилходжич; в Мостаре наколотил сотни голов один из лучших снайперов 70-х Душан Баевич по прозвищу "Принц с Неретвы".
В 1990 году, когда СФРЮ начала разваливаться, словно карточный домик, "Вележ" располагался в рейтинге УЕФА выше, например, "МЮ", "ПСЖ" и "Ромы".
Клубная академия как раз подготовила новое поколение, где были Сергей Барбарез и Мехо Кодро, но обоим вскоре пришлось бежать из страны. Весной 92-го в Боснии провели референдум о независимости, которую поддержали босняки и хорваты - в сумме около 60% населения республики. Сербы, оставшиеся в меньшинстве, получив военную помощь от Белграда, перешли в наступление.
Мостар был в осаде 18 месяцев - какой там футбол. Обстрелы ЮНА (Югославской народной армии) уничтожили францисканский монастырь, католический собор, 14 мечетей, дворец епископа с библиотекой в 50,000 книг. Повреждения получили около 80% зданий - это рекорд даже для Боснии.
Снять осаду удалось силами Хорватского совета обороны - его контратака вошла в историю как "операция Шакал". Формально все сделало местное население, но в реальности Совет финансировали и снабжали оружием из Загреба. Тогдашний президент Франьо Туджман за глаза повторял, мол, у Боснии нет шансов на суверенитет, поэтому хорваты зашли как друзья босняков, но вскоре прижали мусульман, как те же сербы.
В общем, страна пожирала саму себя - все как на полотне у Дали. Апогеем разрушения Мостара стало падение Старого моста, построенного Османами еще в 16 веке.
Когда это случилось, на Туджмана наехали в ЮНЕСКО, и он потребовал объяснений от командира хорватских частей Мате Бобана. Тот был немногословен:
"Я вообще удивлен, что он простоял так долго. По нему попали неисчислимое количество раз. После такого он мог завалиться даже от дождя".
Именно в таких максимально нефутбольных условиях хорваты решили возродить "Зриньски".
Война шла полным ходом, поэтому команда поначалу играла лишь благотворительные матчи в Германии, Австрии и даже Канаде.
Кое-как налаживаться жизнь в Мостаре начала в 94-м, когда Туджмана вызвали на ковер в Вашингтон и недвусмысленно намекнули, что дальнейшие попытки откусить кусок Боснии и Герцеговины обойдутся ему слишком дорого. Лидеру хорватов пришлось подчиниться.
Футбол ожил, когда затихли пулеметы, но в странном виде. Пока официальные власти в Сараево учреждали Первую лигу Боснии и Герцеговины, хорватские клубы объединились в альтернативный чемпионат Герцег-Боснии. Свой турнир создали и боснийские сербы.
#Zrinjski v #Velež has been defined “the most dangerous derby in the world”. The whole match atmosphere was... surreal. 2015, Vrapčići. pic.twitter.com/CaFKbyYrVy— Bruno Bottaro (@br1bottaro) November 9, 2019
Объединить футбольные союзы хорватов и босняков удалось лишь в 2000 году. Сербы дали добро на общий турнир еще позже - в 2002-м.
Тогда-то и вернулось на футбольную карту Балкан дерби Мостара. Первый матч между командами был выставочным - его сыграли в 2000 году на нейтральном поле в Сараево, и арбитр зафиксировал ничью - 2:2. Такой результат устроил политиков, но не фанатов.
"Племичи" (Аристократы), как величают себя болельщики "Зриньски", продолжают топить за присоединение к Хорватии, а поклонники "Вележа", "Родени" (Туземцы), на дух не выносят сепаратизма. У одних на плакатах по-прежнему свастики и кельтские кресты, а у других - красная звезда и футболки Че Гевары. Черт его знает, что с этим делать.
***
В игровом плане "Зриньски" в ХХІ веке более успешен - у него шесть чемпионств и более 20 побед в дерби, тогда как "Вележ" ни разу не выигрывал первенство Боснии и дважды вылетал из элиты.
14 years ago, Luka Modrić was on loan in Bosnia at Zrinjski Mostar.. Now he’s running the show at #WorldCup2018.— BH live ???????? (@BHlive_official) June 21, 2018
Congratulations to Croatia on their big win today! pic.twitter.com/E0xGc0ZiNA
Наверное, ярчайшей страницей послевоенной истории Мостара была аренда в "Зриньски" 18-летнего Луки Модрича в сезоне-2003/04. Будущий обладатель Золотого мяча забил 8 голов и сделал 5 ассистов, получив приз лучшему игроку чемпионата. "Вележу" оставалось лишь завидовать.
Впрочем, изредка он таки удивляет. Так, в сентябре 2011-го босняки вырвали победу в добавленное время, чем спровоцировали массовое вторжение на поле фанатов "Зриньски". "Племичи" устроили настоящую охоту на игроков "Вележа" - те еле успели спрятаться за кордонами полиции.
За тот инцидент более тридцати фанатам "Зриньски" запретили посещать футбол в течение пять лет, но уже через два года их снова повязали за попытку проникнуть на стадион.
Увы, насилие поглотило молодые группы фанатов - тех, кто не застал ужасов войны. Журналист Balkaninsight.com Марко Томас считает, что все дело в бедности:
"Программы в школах сильно политизированы. Вдобавок зачастую молодые люди не могут найти работу по окончании школы, у них нет перспектив, а в такой ситуации самый простой выход - обвинить в своих бедах членов другой группы".
У военкора Джанин Ди Джованни другая теория. Ни новые дороги, ни свобода слова и гамбургеры из McDonalds не заставили афганцев перейти на сторону США и возненавидеть талибов. Принцип "свой - чужой" все еще служит краеугольным камнем взаимоотношений на большей части планеты.
Город Мостар, который мог быть раем на земле, по-прежнему расколот надвое. Старый мост, построенный Османами, отремонтировали за деньги международных организаций и заново открыли еще в 2004 году. А вот починить сломанные человеческие души так ни у кого и не получилось.
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