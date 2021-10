Дерби Мостара - Босния в миниатюре. Война давно закончена, но единством даже не пахнет

В городке Мостар, что на юге Боснии и Герцеговины, живет немногим более ста тысяч человек.

Климат здесь очень мягкий, а виды такие, словно в раю. Никто из живых там, правда, не бывал, но обычно его так изображают - речка, горы, лес, и все такое красивое, что в нем хочется раствориться без остатка.

Как обычно, идиллию испоганили люди. Особенно это чувствуется в дни, когда играется дерби - "Вележ" против "Зриньски".

Чтобы добраться к стадиону злейшего врага, фанаты каждой из команд собираются в одну группу и едут на другой берег реки Неретвы под конвоем полиции. Идти в одиночку рискованно, да и не комильфо. Сильвио Бебуло, болельщик "Зриньски" со стажем, никогда не бывает в чужом районе:

Дерби в дыму, 2011 год. homefans.net

Болельщики "Вележа" придерживаются того же мнения. Их лидер по кличке "Гага" насмехается над соперниками:

Эта вражда уходит корнями в глубину веков. Говорят, футбол объединяет, но в Мостаре он, скорее, цементирует разделение города на две части - западную, где живут католики-хорваты, и восточную, населенную мусульманами.

***

"Зриньски" был основан хорватскими националистами в 1905 году и с самого начала имел проблемы с властями - вокруг клуба постоянно крутились радикалы.

"Вележ" зародился попозже, в 1922-м, и объединил вокруг себя рабочих и студентов, став оплотом левого движения на Балканах. Дополнительная причина для вражды, словно остального было мало.

Самое первое дерби, сыгранное в 1922-м, выиграли босняки - 2:1. Всего же до 1939-го команды встретились 15 раз, но история лучше остальных запомнила последний акт. Уже при режиме усташей левые фанаты "Вележа" устроили на трибуне мощную антифашистскую акцию. Конечно, начались репрессии.

Карта Югославии в годы Второй мировой, wikipedia.org

Всего усташи убили свыше 80 человек, причастных к "Вележу", в том числе и всех футболистов, кроме капитана Мехмеда Трбоньи. Он всю войну командовал партизанским отрядом и смог уцелеть.

Когда фашистов разбили и установилась власть Йосипа Тито, Трбонья получил орден, а вот "Зриньски" был запрещен, как тогда казалось, навсегда. СФРЮ каленым железом выжигала очаги не только хорватского, но и любого другого национализма.

Левый "Вележ" наоборот стал одним из любимчиков социалистических властей. На празднование 50-летия клуба приезжал сам Тито:

Тематическое кафе в честь Тито сегодня в Мостаре, husbilhusvagn.se

***

Поддержка властей сказывалась на результатах. В 1973-74 годах "Вележ" дважды кряду брал серебро первенства Югославии, а в Кубке УЕФА добирался до четвертьфинала, убрав с пути московский "Спартак", венский "Рапид" и "Дерби Каунти".

За "Вележ" играли капитан югославской сборной, а позже многолетний помощник Венгера в "Арсенале" Боро Приморац; будущий тренер-путешественник Вахид Халилходжич; в Мостаре наколотил сотни голов один из лучших снайперов 70-х Душан Баевич по прозвищу "Принц с Неретвы".

В 1990 году, когда СФРЮ начала разваливаться, словно карточный домик, "Вележ" располагался в рейтинге УЕФА выше, например, "МЮ", "ПСЖ" и "Ромы".

Клубная академия как раз подготовила новое поколение, где были Сергей Барбарез и Мехо Кодро, но обоим вскоре пришлось бежать из страны. Весной 92-го в Боснии провели референдум о независимости, которую поддержали босняки и хорваты - в сумме около 60% населения республики. Сербы, оставшиеся в меньшинстве, получив военную помощь от Белграда, перешли в наступление.

Здание на "улице снайперов" в Мостаре, adriftanywhere.com

Мостар был в осаде 18 месяцев - какой там футбол. Обстрелы ЮНА (Югославской народной армии) уничтожили францисканский монастырь, католический собор, 14 мечетей, дворец епископа с библиотекой в 50,000 книг. Повреждения получили около 80% зданий - это рекорд даже для Боснии.

Снять осаду удалось силами Хорватского совета обороны - его контратака вошла в историю как "операция Шакал". Формально все сделало местное население, но в реальности Совет финансировали и снабжали оружием из Загреба. Тогдашний президент Франьо Туджман за глаза повторял, мол, у Боснии нет шансов на суверенитет, поэтому хорваты зашли как друзья босняков, но вскоре прижали мусульман, как те же сербы.

В общем, страна пожирала саму себя - все как на полотне у Дали. Апогеем разрушения Мостара стало падение Старого моста, построенного Османами еще в 16 веке.

Когда это случилось, на Туджмана наехали в ЮНЕСКО, и он потребовал объяснений от командира хорватских частей Мате Бобана. Тот был немногословен:

Разрушенный Старый мост Мостара, express.24sata.hr

***

Именно в таких максимально нефутбольных условиях хорваты решили возродить "Зриньски".

Война шла полным ходом, поэтому команда поначалу играла лишь благотворительные матчи в Германии, Австрии и даже Канаде.

Кое-как налаживаться жизнь в Мостаре начала в 94-м, когда Туджмана вызвали на ковер в Вашингтон и недвусмысленно намекнули, что дальнейшие попытки откусить кусок Боснии и Герцеговины обойдутся ему слишком дорого. Лидеру хорватов пришлось подчиниться.

Футбол ожил, когда затихли пулеметы, но в странном виде. Пока официальные власти в Сараево учреждали Первую лигу Боснии и Герцеговины, хорватские клубы объединились в альтернативный чемпионат Герцег-Боснии. Свой турнир создали и боснийские сербы.

#Zrinjski v #Velež has been defined “the most dangerous derby in the world”. The whole match atmosphere was... surreal. 2015, Vrapčići. pic.twitter.com/CaFKbyYrVy

Объединить футбольные союзы хорватов и босняков удалось лишь в 2000 году. Сербы дали добро на общий турнир еще позже - в 2002-м.

Тогда-то и вернулось на футбольную карту Балкан дерби Мостара. Первый матч между командами был выставочным - его сыграли в 2000 году на нейтральном поле в Сараево, и арбитр зафиксировал ничью - 2:2. Такой результат устроил политиков, но не фанатов.

"Племичи" (Аристократы), как величают себя болельщики "Зриньски", продолжают топить за присоединение к Хорватии, а поклонники "Вележа", "Родени" (Туземцы), на дух не выносят сепаратизма. У одних на плакатах по-прежнему свастики и кельтские кресты, а у других - красная звезда и футболки Че Гевары. Черт его знает, что с этим делать.

***

В игровом плане "Зриньски" в ХХІ веке более успешен - у него шесть чемпионств и более 20 побед в дерби, тогда как "Вележ" ни разу не выигрывал первенство Боснии и дважды вылетал из элиты.

14 years ago, Luka Modrić was on loan in Bosnia at Zrinjski Mostar.. Now he’s running the show at #WorldCup2018.



Congratulations to Croatia on their big win today! pic.twitter.com/E0xGc0ZiNA