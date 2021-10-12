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Хавбек Челси – о своей номинации на Золотой мяч: Очевидно, что быть среди всех этих фамилий – это мечта

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Скромняга

Хавбек Челси – о своей номинации на Золотой мяч: Очевидно, что быть среди всех этих фамилий – это мечта

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник лондонского "Челси" и национальной сборной Англии Мейсон Маунт прокомментировал свою номинацию на главную индивидуальную награду – Золотой мяч. Цитирует игрока Evening Standard.

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"Знаете, это нечто особенное. Я узнал об этом примерно тогда, когда и все остальные. Очевидно, что быть среди всех этих фамилий – это мечта. Ты много лет работаешь, посвящаешь себя любимому делу, а потом видишь нечто подобное – это значит, что все не зря. И это только начало! Останавливаться нельзя".

"Я сомневаюсь, что смогу выиграть, но кто знает? Самое важное: я продолжаю добираться до новых вершин".

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В статье: Золотой мяч Мейсон Маунт
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Источник:
standard.co.uk

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