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Ван Дер Варт: Куртуа ноет. У игроков отпуск полгода, просто играешь в футбол и получаешь огромные деньги

Общие новости
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(1 голосов)

Рафа отреагировал на слова Тибо

Ван Дер Варт: Куртуа ноет. У игроков отпуск полгода, просто играешь в футбол и получаешь огромные деньги

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший хавбек "Реала", "Тоттенхэма" и сборной Нидерландов Рафаэл Ван Дер Варт прокомментировал слова вратаря "сливочных" и сборной Бельгии Тибо Куртуа о том, что в современном футболе очень напряженный график поединков. Цитирует голландца Marca со ссылкой на NOS.

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"А, по-моему, это глупо. У вас отпуск полгода. Вы только играете в футбол, а клубы платят вам огромные деньги. Да, график матчей очень загруженный, но все мы проходили через это. Соревнования – это самое веселое в футболе. Так что Тибо просто ноет".

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В статье: Тибо Куртуа Рафаэль ван дер Варт Рафаэль ван дер Ваарт
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Источник:
Marca

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Комментарии (9)
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Caballero (DC)
12.10.2021 в 14:22
Куртуа вцепился в ворота Реала мертвой хваткой. Поделись с Луниным матчами и не ной.
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0
0
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
12.10.2021 в 13:41
Футболисты - одна из самых переоцененных профессий, если это вообще можно профессией назвать. Самое интересное что бизнес большинства клубов убыточный. Футбол из спорта и развлечения превратился в инструмент политики, отсюда и бабло. Но это все добро схлопнется рано или поздно, слишком иррациональным и нелогичным стал мир под управлением популистов.
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+2
0
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Antolog (Одесса)
12.10.2021 в 13:21
Хайп это конечно хорошо, но этот парень за 16 лет карьеры сыграл всего 371 матч!)
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+2
-1
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Antolog (Одесса)
12.10.2021 в 13:22
Может поэтому он и сыграл за топ клуб всего два сезона, а остальное время наслаждался пивком, сосисками и т.д.)))
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+1
-1
Ten0N (Leopolis)
12.10.2021 в 14:37
Так он и говорит об отпуске в пол года и больших деньгах.
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0
0
avatar
djeff2015 (Запорожье)
12.10.2021 в 13:14
100%
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+2
-1
football_soccer (Украина)
12.10.2021 в 13:05
+ тренировка 3 часа от силы в день, матчи иногда раз в неделю, иногда 2. К тому же всегда есть ротация состава. В сборную тоже не всех вызывают, а тех, кого вызывают не играют прям все матчи от звонка до звонка. С рабочим графиком в 25-30 часов в неделю (!) и десятками миллионов зарплаты за год еще ныть - ну это даже хуже чем баба. Сейчас многие люди после своей основной работы еще платят деньги, что бы ходить и тренироваться, а этим все условия бесплатно, а они ноют, как они устали. Фу. Тем более, когда ноет вратарь (!) , что он устал. Ну это просто ))
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+3
-1
Caballero (DC)
12.10.2021 в 14:21
Да ну 3 часа тренировка. 3 часа до обеда и 3 после.
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+1
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
12.10.2021 в 13:01
+
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+1
-1


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