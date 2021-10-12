Ван Дер Варт: Куртуа ноет. У игроков отпуск полгода, просто играешь в футбол и получаешь огромные деньги

+ тренировка 3 часа от силы в день, матчи иногда раз в неделю, иногда 2. К тому же всегда есть ротация состава. В сборную тоже не всех вызывают, а тех, кого вызывают не играют прям все матчи от звонка до звонка. С рабочим графиком в 25-30 часов в неделю (!) и десятками миллионов зарплаты за год еще ныть - ну это даже хуже чем баба. Сейчас многие люди после своей основной работы еще платят деньги, что бы ходить и тренироваться, а этим все условия бесплатно, а они ноют, как они устали. Фу. Тем более, когда ноет вратарь (!) , что он устал. Ну это просто ))