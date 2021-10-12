Ван Дер Варт: Куртуа ноет. У игроков отпуск полгода, просто играешь в футбол и получаешь огромные деньги
Рафа отреагировал на слова Тибо
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший хавбек "Реала", "Тоттенхэма" и сборной Нидерландов Рафаэл Ван Дер Варт прокомментировал слова вратаря "сливочных" и сборной Бельгии Тибо Куртуа о том, что в современном футболе очень напряженный график поединков. Цитирует голландца Marca со ссылкой на NOS.
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"А, по-моему, это глупо. У вас отпуск полгода. Вы только играете в футбол, а клубы платят вам огромные деньги. Да, график матчей очень загруженный, но все мы проходили через это. Соревнования – это самое веселое в футболе. Так что Тибо просто ноет".
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Источник:Marca
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Комментарии (9)
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