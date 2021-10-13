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Неудача национальной сборной, пижонство молодежки, решение Марлоса. Главные новости за 12 октября

Общие новости
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UA-Football подготовил для Вас подборку самых важных новостей из мира футбола за вторник, 12 октября

Неудача национальной сборной, пижонство молодежки, решение Марлоса. Главные новости за 12 октября

Фото: uaf.ua/ автор: Павел Кубанов

UA-Футбол
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Украина сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной, еще понизив шансы на ЧМ

Сборной Украины надо было выигрывать у Боснии, чтобы увеличить шансы на второе место в группе отбора на ЧМ, однако команда Александра Петракова не справилась с задачей - 1:1. По правде, босняки выглядели ничуть не хуже хозяев на счастливой для наших "Арене Львов"; особенно им удался второй тайм, когда Ярмоленко и компания уже серьезно подсели. Теперь на ЧМ-2022 Украину может вывести только чудо, ведь в параллельной игре финны одолели казахов - 2:0.

Отбор на ЧМ: ничья Англии, успехи Польши, Дании и Португалии

Англия могла сегодня оформить выход на ЧМ, однако сыграла безобразно и расписала ничью с Венгрией - 1:1. Польша приблизилась к Трем Львам, победив в Албании в матче, который прерывался из-за беспорядков на трибунах - 1:0. Отмечаем также успех Швеции, одолевшей на классе греков - 2:0; победу Дании в матче с Австрией - 1:0; разгром Португалией Люксембурга с хет-триком от нестареющего Криштиану - 5:0.

Украина U-21 еле обыграла команду Фарерских островов

Наша молодежка одолела аутсайдера группы со счетом 1:0, причем единственный гол островитяне забили себе сами. У украинцев был прекрасный шанс отличиться еще, но Судаков и Бондаренко решили разыграть пенальти (!) и в итоге его запороли. Это решение после игры раскритиковал даже тренер Руслан Ротань. Впрочем, хорошо то, что хорошо кончается - Украина в группе идет второй после Франции.

Украина U-19 с первого места пробилась в элит-раунд отбора Евро-2022

А вот парней Владимира Езерского надо хвалить. Они уступали 0:2 в Польше, но собрались с силами и вырвали ничью, забив спасительный гол на 83-й минуте. Этот мяч вывел украинцев в элит-раунд отбора Евро-2022, который пройдет следующей весной. А там, глядишь, и непосредственно на Евро поедут - команда-то неплохая!

Первая лига: "Подолье" победило, "Агробизнес" оступился

"Подолье" в гостях победило главного аутсайдера всего дивизиона "Ужгород" - 1:0. В то же время "Агробизнес" и "Прикарпатье" в параллельной игре голов вообще не забили. Эффектный турнир, ничего не скажешь. В таблице "Подолье" и "Прикарпатье" идут рядышком в середине; "Ужгород" и, что неожиданно, "Агробизнес" расположились на самом дне.

Марлос хочет завершить карьеру после "Шахтера"

В Бразилии пишут, что 33-летний вингер думает после ухода из "Шахтера" в конце этого года вообще завязать с футболом. Боссы "Сан-Паулу" якобы разузнали, что Марлос планирует заняться семьей и другими, не связанными с футболом делами. При этом клуб дал понять ветерану, что если он передумает, двери для него всегда открыты. Интересный поворот, не так ли?

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