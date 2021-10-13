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"Это был бы самый счастливый день в моей жизни". Фоден – о желании порыбачить вместе с Месси

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А о чем мечтаете вы?

"Это был бы самый счастливый день в моей жизни". Фоден – о желании порыбачить вместе с Месси

Maxppp

Новина українською

Хавбек "Манчестер Сити" и национальной сборной Англии Фил Фоден сообщил, что хотел бы сходить на рыбалку вместе с аргентинским форвардом "ПСЖ" Лионелем Месси.

"Если бы мне пришлось провести день на рыбалке, и я мог бы взять с собой только одного человека, это был бы Месси. С детства считал Лео своим кумиром. Если бы я мог просто сесть и поговорить с ним, то, я думаю, это был бы самый счастливый день в моей жизни".

Напомним, "Сити", цвета которого защищает Фоден, и "ПСЖ", за который выступает Месси, являются оппонентами по квартету ЛЧ.

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В статье: Лионель Месси Фил Фоден
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Источник:
footmercato.net

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