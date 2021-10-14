Беды братьев Эрнандесов, Милан теряет кипера, Лига 1 сократит число участников. Главные новости за 13 октября

UA-Футбол собрал для вас главные новости за среду, 13 октября.

"Милан" потерял основного голкипера. Майк Меньян вылетел как минимум на 10 недель из-за травмы руки, сообщает пресс-служба клуба. 26-летний французу уже провели артроскопическую операцию на запястье, и в ближайшее время он начнёт восстановление. На подмену Меньяну "Милан" взял опытного ветерана Антонио Миранте. 38-летний экс-кипер "Ромы" подписал с "россонери" контракт до конца сезона на правах свободного агента. Также "Милан" потерял Тео Эрнандеса из-за COVID-19.

А вот у брата Тео дела ещё хуже. Суд Мадрида обязал защитника "Баварии" Люку Эрнандеса явиться в Испанию для тюремного заключения, сообщает Marca. 19 октября он должен явиться в суд, чтобы выбрать исправительное учреждение, в котором будет отбывать наказание. Эрнандес в 2017-м году был арестован по подозрению в нападении на свою девушку Амелию де ла Оса Льоренте. И Люка, и Амелия были приговорены к общественным работам и оштрафованы, а также им запретили видеться в течение шести месяцев. Впоследствии Эрнандес уклонился от общественных работ, из-за чего ему и грозит реальный срок. Теперь вся надежда на адвокатов Люки.

Во Франции в ближайшее время сократят чемпионат. С сезона 2023/24 Лига 1 лишится двух участников, и их число будет равняться 18. Совет директоров Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) на заседании в среду одобрил принятие нового формата, сообщает RMC Sport. В следующем сезоне из Лиги 1 напрямую вылетят сразу четверо участников. С помощью этой реформы французы надеются повысить привлекательность чемпионата перед очередным циклом продажи телевизионных прав в 2024-м году.

Компания EA Sports представила новую команду недели FIFA 22. В число лучших 23 игроков вошел и украинский нападающий "Бенфики" и сборной Украины Роман Яремчук (рейтинг - 81). Напомним, что в матче отбора ЧМ-2022 с Финляндией (2:1) Яремчук отдал голевой пас и забил победный гол. Также на счету Романа 4 гола в 6 матчах чемпионата Португалии.

Матч 11-го тура УПЛ "Ингулец" – "Рух" не состоится 17 октября. Пресс-служба УПЛ сообщает, что по результатам проведения ПЦР-тестирование было обнаружено коронавирус у футболистов львовского клуба, из-за чего встреча перенесена на неопределенный срок. В частности, положительные тесты на COVID-19 сдали все заявленные голкиперы львовян. Отмечается, что также перенесена встреча команд U-19. Новые даты проведения матчей будут определены позже.