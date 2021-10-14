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Роналдо назвал главного претендента на Золотой мяч

Общие новости
(1 голосов)

По его мнению, именно Бензема достоин этой награды

Роналдо назвал главного претендента на Золотой мяч

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший нападающий "Реала" и владелец "Вальядолида" Роналдо выразил мнение, что "Золотой мяч" по итогам года должен получить форвард мадридского клуба Карим Бензема.

"Безусловно, мой кандидат на победу в борьбе за "Золотой мяч" — это Бензема. Лучший нападающий, играющий на невероятном уровне уже десять лет. Настоящий чемпион", — написал Роналдо на своей странице в "Инстаграме".

Ранее издание France Football опубликовало список 30 претендентов на приз лучшему игроку года.

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В статье: Карим Бензема Роналдо Реал (Мадрид)
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Комментарии (2)
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Очманілий Заєць (Odessa)
14.10.2021 в 19:05
Ха (три рази)
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Ol-g (Одесса)
14.10.2021 в 18:27
Реал подключает своих суперзвёзд. Был бы вместо Рауля Шевченко - галактикос взяли бы ЛЧ. А так жаль, что в финале был Юве, я хотел видеть Шевченко v. Роналдо.
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