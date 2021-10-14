Роналдо назвал главного претендента на Золотой мяч
По его мнению, именно Бензема достоин этой награды
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Бывший нападающий "Реала" и владелец "Вальядолида" Роналдо выразил мнение, что "Золотой мяч" по итогам года должен получить форвард мадридского клуба Карим Бензема.
"Безусловно, мой кандидат на победу в борьбе за "Золотой мяч" — это Бензема. Лучший нападающий, играющий на невероятном уровне уже десять лет. Настоящий чемпион", — написал Роналдо на своей странице в "Инстаграме".
Ранее издание France Football опубликовало список 30 претендентов на приз лучшему игроку года.
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Комментарии (2)
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Очманілий Заєць (Odessa)
14.10.2021 в 19:05
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Ol-g (Одесса)
14.10.2021 в 18:27
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