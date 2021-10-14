Роналдо назвал главного претендента на Золотой мяч

Бывший нападающий "Реала" и владелец "Вальядолида" Роналдо выразил мнение, что "Золотой мяч" по итогам года должен получить форвард мадридского клуба Карим Бензема.

"Безусловно, мой кандидат на победу в борьбе за "Золотой мяч" — это Бензема. Лучший нападающий, играющий на невероятном уровне уже десять лет. Настоящий чемпион", — написал Роналдо на своей странице в "Инстаграме".

Ранее издание France Football опубликовало список 30 претендентов на приз лучшему игроку года.