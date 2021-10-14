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Владелец румынского ФКСБ запретил вакцинацию игроков своей команды

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(1 голосов)

Не первая эпатажная выходка Георге Бекали

Владелец румынского ФКСБ запретил вакцинацию игроков своей команды

Новина українською

Владелец румынского клуба ФКСБ (бывший "Стяуа") Георге Бекали запретил проводить вакцинацию футболистов своей команды от коронавируса.

"Если бы у меня на столе рядом с вакциной лежал пистолет, я бы предпочёл, чтобы меня застрелили. В ФКСБ не будет вакцинации", — приводит слова Бекали журналист Эммануэль Рошу на своей странице в Твиттере.

Почему Бекали занял такую позицию, остается неясным.

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Напомним, что ФКСБ на данный момент занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Румынии.

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В статье: ФКСБ (Бухарест) коронавирус
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Комментарии (1)
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Барселиниус (землянин)
14.10.2021 в 22:37
Ну почему же неясно? Просто Бекали нормальный, адекватный человек, который дружит с головой и не верит в пандурию макароновируса, в это фейковое ковидло.
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