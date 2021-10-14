Владелец румынского ФКСБ запретил вакцинацию игроков своей команды
Не первая эпатажная выходка Георге Бекали
Владелец румынского клуба ФКСБ (бывший "Стяуа") Георге Бекали запретил проводить вакцинацию футболистов своей команды от коронавируса.
"Если бы у меня на столе рядом с вакциной лежал пистолет, я бы предпочёл, чтобы меня застрелили. В ФКСБ не будет вакцинации", — приводит слова Бекали журналист Эммануэль Рошу на своей странице в Твиттере.
Почему Бекали занял такую позицию, остается неясным.
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Напомним, что ФКСБ на данный момент занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Румынии.
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Источник:Твиттер
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Комментарии (1)
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Барселиниус (землянин)
14.10.2021 в 22:37
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