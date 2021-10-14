Владелец румынского ФКСБ запретил вакцинацию игроков своей команды

Владелец румынского клуба ФКСБ (бывший "Стяуа") Георге Бекали запретил проводить вакцинацию футболистов своей команды от коронавируса.

"Если бы у меня на столе рядом с вакциной лежал пистолет, я бы предпочёл, чтобы меня застрелили. В ФКСБ не будет вакцинации", — приводит слова Бекали журналист Эммануэль Рошу на своей странице в Твиттере.

Почему Бекали занял такую позицию, остается неясным.

Напомним, что ФКСБ на данный момент занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Румынии.