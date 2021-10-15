Агент Роналду: В этом году у Золотого мяча есть имя – Криштиану

Жорже Мендеш, агент португальского форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, считает, что именно его клиент должен выиграть Золотой мяч.

"Цифры и статистика Роналду говорят за него. Этого достаточно, чтобы он выиграл новый Золотой мяч. 115 голов за сборную делают его рекордсменом в истории мужского футбола. В этом году он побил 15-летний рекорд, к которому может добавить статус лучшего бомбардира в истории профессионального футбола. Эти достижения должны сыграть свою роль в присуждении трофея. Криштиану продолжает демонстрировать, что является лучшим футболистом мира всех времен".

"Да, это индивидуальный трофей, но давайте не забывать, что Криштиану был лучшим бомбардиром в Серии А и на последнем ЕВРО. Он рекордсмен по забитым голам в ЛЧ и единственный игрок в мире, который выиграл все трофеи в трех разных странах – в Англии, Италии и Испании. И все это в возрасте 36 лет, с абсолютно уникальной стабильностью, целеустремленностью и феноменальной способностью преодолевать трудности. На мой взгляд, в этом году у Золотого мяча есть имя: Криштиану Роналду. Никогда ранее он не заслуживал награды так сильно".