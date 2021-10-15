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Агент Роналду: В этом году у Золотого мяча есть имя – Криштиану

Общие новости
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Было бы странно, отдай он приз Месси

Агент Роналду: В этом году у Золотого мяча есть имя – Криштиану

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Жорже Мендеш, агент португальского форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, считает, что именно его клиент должен выиграть Золотой мяч.

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"Цифры и статистика Роналду говорят за него. Этого достаточно, чтобы он выиграл новый Золотой мяч. 115 голов за сборную делают его рекордсменом в истории мужского футбола. В этом году он побил 15-летний рекорд, к которому может добавить статус лучшего бомбардира в истории профессионального футбола. Эти достижения должны сыграть свою роль в присуждении трофея. Криштиану продолжает демонстрировать, что является лучшим футболистом мира всех времен".

"Да, это индивидуальный трофей, но давайте не забывать, что Криштиану был лучшим бомбардиром в Серии А и на последнем ЕВРО. Он рекордсмен по забитым голам в ЛЧ и единственный игрок в мире, который выиграл все трофеи в трех разных странах – в Англии, Италии и Испании. И все это в возрасте 36 лет, с абсолютно уникальной стабильностью, целеустремленностью и феноменальной способностью преодолевать трудности. На мой взгляд, в этом году у Золотого мяча есть имя: Криштиану Роналду. Никогда ранее он не заслуживал награды так сильно".

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В статье: Криштиану Роналду Золотой мяч Жорже Мендеш
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Источник:
europapress.es

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Комментарии (7)
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danopas
15.10.2021 в 12:06
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Динамист (Киев)
15.10.2021 в 11:58
Агент Кришы со всем потек или разумом, или с легких скотился на тяжелые порошки.Если начнем давать мячи за какие то мутные рекорды то скатится ЗМ в плоскость сувенирной продукции.Конкретные достижение и за конкретный год.А не кто больше провел игр за клуб,сборную,кто больше штрафных подал и т.д.За такие вещи как у криша ему страна обязана,вот пусть и подарит как лучшему футболисту страны во все времена.
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football_soccer (Украина)
15.10.2021 в 11:47
закумарили уже со своими Роналду и Месси. В этом году и близко никто не заслужил. Дать Месси мяч за победу Аргентины в Копе? Дать Роналду за хет трик в ворота люксов? Они там из ума все выжили. Что тот провалился со своим клубом в прошлом сезоне, что другой.
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Zapp Brannigan (Київ)
15.10.2021 в 11:37
Але для нагороди дивляться саме за минулий сезон, а за минулий сезон Левандовський забив більше! Ну і Левандовський хоча б Бундеслігу виграв, а Юве пролетів... Ну і цей Золотий м'яч варто давати по сукупності за 2 сезони (бо в 2020 не давали), а в 2020 ЛЧ взяла Баварія і в тому сезоні теж Левандовський забив більше, ніж Роналду!
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
15.10.2021 в 11:09
Полностью согласен!
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rjhxb61@ukr.net (киев)
15.10.2021 в 10:49
Роберт из Польши.)
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Papajah (Харьков)
15.10.2021 в 09:55
Рекорды дело накопительное. В этом плане он молодец, т.к. стабилен много лет. Но времена Криша и Лео уходят... К сожалениюПобедитель ЗМ не из этих двух. Хотя могут и дать из-за популярности. Но лучшими они уж точно не были последние два года
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