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Педри, Биллингем, Сака и Камавинга – стала известна 20 финалистов Golden Boy

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Наши не пробились

Педри, Биллингем, Сака и Камавинга – стала известна 20 финалистов Golden Boy

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Туринская спортивная газета Tuttosport объявила окончательный список претендентов на приз Golden Boy 2021. Награда вручается лучшему молодому игроку до 21 года.

Полный список претендентов из 20 человек выглядит следующим образом:

Карим Адейеми ("РБ Зальцбург"), Джуд Беллингем ("Боруссия" Дортмунд), Эдуардо Камавинга ("Реал"), Шарль де Кетеларе ("Брюгге"), Гави ("Барселона"), Брайан Хиль ("Тоттенхэм"), Райан Гравенберх ("Аякс"), Мэйсон Гринвуд ("Манчестер Юнайтед"), Даниэль Мальдини ("Милан"), Джамал Мусиала ("Бавария"), Нуну Мендеш ("ПСЖ"), Педри ("Барселона"), Роберто Пикколи ("Аталанта"), Йереми Пино ("Вильярреал"), Джованни Рейна ("Боруссия" Дортмунд), Родриго ("Реал"), Букайо Сака ("Арсенал"), Флориан Виртц ("Байер"), Вильям Салиба ("Марсель"), Юрриен Тимбер ("Аякс").

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Напомним, что в расширенный список голосования попали два представителя Украины: Мудрик (Шахтёр) и Забарный (Динамо Киев), но в финальную 20 так и не пробились.

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В статье: Golden boy Букайо Сака Эдуарду Камавинга Джуд Беллингем Педри
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Источник:
tuttosport.com

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