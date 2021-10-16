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Лапорта: Проект Суперлиги жив. Это турнир, который сможет заменить Лигу чемпионов

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Не сдаются без боя

Лапорта: Проект Суперлиги жив. Это турнир, который сможет заменить Лигу чемпионов

Фото: fcbarcelona.com / Автор: неизвестен

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Президент "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал текущее состояние Суперлиги:

"Проект не завершен. Напротив, он жив. Мы ведем диалог с разными людьми из мира футбола, они работают над этой идеей. “Юве”, “Реал” и “Барселона” участвуют, мы продолжаем побеждать в судах. Мы работаем над тем, чтобы турнир стал более привлекательным.

Чтобы это произошло, турнир должен быть более привлекательным для клубов, которые в нем участвуют. Кроме того, турнир должен быть открытым – в нем команды должны вылетать и зарабатывать повышение в классе. Стоит отметить, что мы не закрываем дверь и для УЕФА, хотя с самого начала они действовали агрессивно.

В УЕФА увидели, что Лига чемпионов под угрозой, что Суперлига – турнир, который сможет заменить Лигу чемпионов. Но это, скорее, возможно не через войну, а через диалог с УЕФА", - сказал Лапорта.

Напомним, что девять клубов вышли из Суперлиги в первые дни ее создания под давлением футбольных функционеров, а также своих местных властей. Сейчас там остаются "Барселона", "Реал" и "Ювентус", которые не отказались от независимого от УЕФА турнира.

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В статье: Ювентус (Турин) Жоан Лапорта Лига чемпионов Барселона Реал (Мадрид) Суперлига
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Источник:
sport.es

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