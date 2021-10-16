Лапорта: Проект Суперлиги жив. Это турнир, который сможет заменить Лигу чемпионов

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал текущее состояние Суперлиги:

"Проект не завершен. Напротив, он жив. Мы ведем диалог с разными людьми из мира футбола, они работают над этой идеей. “Юве”, “Реал” и “Барселона” участвуют, мы продолжаем побеждать в судах. Мы работаем над тем, чтобы турнир стал более привлекательным.

Чтобы это произошло, турнир должен быть более привлекательным для клубов, которые в нем участвуют. Кроме того, турнир должен быть открытым – в нем команды должны вылетать и зарабатывать повышение в классе. Стоит отметить, что мы не закрываем дверь и для УЕФА, хотя с самого начала они действовали агрессивно.

В УЕФА увидели, что Лига чемпионов под угрозой, что Суперлига – турнир, который сможет заменить Лигу чемпионов. Но это, скорее, возможно не через войну, а через диалог с УЕФА", - сказал Лапорта.