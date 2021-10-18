Сборную Англии наказали за беспорядки во время финала Евро – два матча без зрителей
Наказывают не только их соперников
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Английскую футбольную ассоциацию наказали за беспорядки на Уэмбли во время финала Евро-2020. Два матча без зрителей (один условно с испытательным сроком на два года), сообщает официальный сайт УЕФА.
В июле 2021 стадион Уэмбли принимал финал Евро-2020 Англия – Италия (1:1, пен. 2:3). Во время игры больше сотни безбилетных английских болельщиков прорвались на стадион, провоцируя стычки с полицией и стюардами и занимая места зрителей, купивших билет.
Санкции футбольной ассоциации Англии (FA) вынесены за необеспечение порядка как внутри стадиона, так и в его окрестностях. Также FA оштрафована на 100 тысяч евро.
Напомним, что ранее сборная Венгрии была оштрафована за расистские выкрики в сторону игроков сборной Англии, когда те вставали на колено, поддерживая акцию BLM. Также болельщики польской "Легии" развернули баннер, издевающийся над преклонившими колено игроками "Лестера".
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