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Сборную Англии наказали за беспорядки во время финала Евро – два матча без зрителей

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Наказывают не только их соперников

Сборную Англии наказали за беспорядки во время финала Евро – два матча без зрителей

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Английскую футбольную ассоциацию наказали за беспорядки на Уэмбли во время финала Евро-2020. Два матча без зрителей (один условно с испытательным сроком на два года), сообщает официальный сайт УЕФА.

В июле 2021 стадион Уэмбли принимал финал Евро-2020 Англия – Италия (1:1, пен. 2:3). Во время игры больше сотни безбилетных английских болельщиков прорвались на стадион, провоцируя стычки с полицией и стюардами и занимая места зрителей, купивших билет.

Санкции футбольной ассоциации Англии (FA) вынесены за необеспечение порядка как внутри стадиона, так и в его окрестностях. Также FA оштрафована на 100 тысяч евро.

Напомним, что ранее сборная Венгрии была оштрафована за расистские выкрики в сторону игроков сборной Англии, когда те вставали на колено, поддерживая акцию BLM. Также болельщики польской "Легии" развернули баннер, издевающийся над преклонившими колено игроками "Лестера".

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В статье: УЕФА Национальная сборная Англии Национальная сборная Италии
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Источник:
uefa.com

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