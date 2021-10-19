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Венгер предложил сократить перерыв на матчи сборных

Общие новости
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По его мнению, это пойдет на пользу игрокам

Венгер предложил сократить перерыв на матчи сборных

Новина українською

Глава отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер рассказал о предлагаемых им реформах.

"Я думал о том, как улучшить футбол будущего. Календарь международных игр определяет баланс между клубным футболом и футболом национальных команды. Баланс достигается при соотношении 80:20, и мы хотим, чтобы он оставался таким. Но текущий формат больше не работает и устарел", — приводит слова Венгера официальный сайт ФИФА.

Француз рассказал о предлагаемых изменениях:

— Реорганизация календаря национальных команд в пользу более редких, но более длинных окон, чтобы сократить число поездок футболистов, позволяя им оптимизировать свою производительность и упростить календарь для болельщиков;

— Таким образом, создается пространство для значимых финальных турниров в июне без добавления дополнительных игр в календарь;

- Введение ежегодного обязательного периода отдыха для футболистов;

"Таковы мои предложения относительно футбола будущего. Мы хотим прислушиваться к другим взглядам и идеям, чтобы оптимизировать календарь для всех", — подытожил Венгер.

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В статье: Арсен Венгер ФИФА
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Комментарии (2)
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football_soccer (Украина)
19.10.2021 в 16:50
имитацией бурной деятельности занимаются вместо реально нужных изменений в правилах. Сколько отменяется голов из-за того, что у форварда банально *уй ближе к воротам торчит , и это офсайд, куча непонятных трактовок положения руки, когда это пенальти , а когда нет. Когда игроки одной команды валяются пол тайма на поле, а судья добавляет всего 3 минуты. С этим дерьмом бы кто-то разобрался, а они все норовят как-то международный календарь изнасиловать
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odinvodin (Доброполье)
19.10.2021 в 16:42
Сам на пенсии... Классно разлагольствовать, когда пофиг)
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