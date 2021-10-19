Венгер предложил сократить перерыв на матчи сборных
По его мнению, это пойдет на пользу игрокам
Глава отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер рассказал о предлагаемых им реформах.
"Я думал о том, как улучшить футбол будущего. Календарь международных игр определяет баланс между клубным футболом и футболом национальных команды. Баланс достигается при соотношении 80:20, и мы хотим, чтобы он оставался таким. Но текущий формат больше не работает и устарел", — приводит слова Венгера официальный сайт ФИФА.
Француз рассказал о предлагаемых изменениях:
— Реорганизация календаря национальных команд в пользу более редких, но более длинных окон, чтобы сократить число поездок футболистов, позволяя им оптимизировать свою производительность и упростить календарь для болельщиков;
— Таким образом, создается пространство для значимых финальных турниров в июне без добавления дополнительных игр в календарь;
- Введение ежегодного обязательного периода отдыха для футболистов;
"Таковы мои предложения относительно футбола будущего. Мы хотим прислушиваться к другим взглядам и идеям, чтобы оптимизировать календарь для всех", — подытожил Венгер.
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