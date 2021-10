Творец чуда под названием 5000/1. Сегодня юбилей у Клаудио Раньери

Клаудио Раньери родился 20 октября 1951 года в Риме. Итальянский тренер и футболист, игравший на позиции защитника. Главный тренер клуба "Уотфорд". Защищал цвета "Ромы", "Катандзаро", "Катании" и "Палермо". Как футболист выигралСерию С1 в сезоне-1984/85.

Раньери поработал во многих итальянских клубах ("Кальяри", "Наполи", "Фиорентина", "Парма", "Рома", "Ювентус", "Интер", "Сампдория"), в двух испанских командах ("Валенсия", "Атлетико"). Также Клаудио возглавлял "Монако", сборную Греции и "Нант", "Челси" и "Фулхэм".

Во Флоренции и Валенсии тренер брал кубки Италии и Испании соответственно. Наиболее известен благодаря чемпионству с английским "Лестером". 5000/1 – именно так оценивались шансы "лисов" на трофей АПЛ перед началом сезона-2015/16.

