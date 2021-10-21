Муки Динамо против Барсы, камбек МЮ имени CR7, Челси теряет форвардов. Главные новости за 20 октября

UA-Футбол составил для вас главные новости за среду, 20 октября.

"Динамо" минимально уступило "Барселоне" (1:0) в третьем туре Лиги Чемпионов. Единственный гол в матче на 36-й минуте забил Жерар Пике, оставшись в штрафной после углового. На фоне фиаско "Шахтёра" от "Реала" (0:5) всё выглядит весьма прилично, только вот завершить игру против кризисной "Барсы" с нулём ударов в створ, нулём угловых и нулём шансов на результат – это не ахти достижение. В параллельной встрече "Бенфика" пала очередной жертвой "Баварии", пропустив 4 безответных гола. Мюнхенцы лидируют в квартете E с 9 очками, "Динамо" замыкает группу с 1 очком.

"Манчестер Юнайтед" совершил героический камбек против "Аталанты". "Бергамаски" ушли на перерыв, ведя в счёте 0:2 – отметились Пашалич и Демираль. Но во втором тайме на поле были только хозяева – Рэшфорд забил во втором матче подряд после возвращения, Магуайр ответил критикам, сравняв счёт. А потом пришло время его величество Криштиану. Роналду забил победный ударом головой на 81-й минуте, отложив слухи об отставке Сульшера. Наш соотечественник Руслан Малиновский появился на поле на 68-й минуте и был свидетелем эпичного возвращения МЮ.

"Челси" добыл самую разгромную победу при Томасе Тухеле, вынеся "Мальме" со счётом 4:0 с дублем Жоржиньо с пенальти. Ничего примечательного, учитывая безнадёжность шведского чемпиона. Только вот из-за травм "синие" лишились сразу всех форвардов – Лукаку подвернул лодыжку (2-3 недели), а Вернер надорвал подколенное сухожилие (3-4 недели). В параллельной встрече группы H "Ювентус" минимально обыграл "Зенит" благодаря позднему голу Деяна Кулушевски, принесшего туринцам четвертую кряду викторию со счётом 1:0.

Ансу Фати продлил контракт с "Барселоной" до 2027 года. Таким образом каталонцы защитили свой второй ценный актив за последнее время – ранее до 2026-го года переподписался Педри. Клаусулы обоих вундеркиндов составляют по 1 миллиарду евро. 18-летний Фати лишь недавно вернулся на поле после разрыва мениска, пропустив 47 последних игр "Барсы". Но отметил возвращение 2 голами в 3 матчах Ла Лиги, развеяв опасения насчёт своего уровня из-за тяжелой травмы.

Новые владельцы "Ньюкасла" совершили первый большой шаг у руля клуба, уволив главного тренера Стива Брюса. Наставник продержался при новом правлении ровно одну игру, ставшей для него 1000-й на тренерском поприще. Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Пока "сороки" ищут нового постоянного тренера, экс-помощник Брюса Грэм Джонс будет руководить командой. Фаворитом букмекеров на должность нового наставника неожиданно стал Паулу Фонсека.