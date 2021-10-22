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В Музее мадам Тюссо появилась фигура форварда Ливерпуля

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В Музее мадам Тюссо появилась фигура форварда Ливерпуля

The Redmen TV

Новина українською

У нападающего "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамеда Салаха появилась фигура в лондонском Музее мадам Тюссо. Сам Мо отметил:

"Будто смотрю в зеркало! Я не ожидал такого эффекта. Выглядит хорошо, почти так же, как я".

В текущем сезоне АПЛ Салах принял участие в 8 матчах "Ливерпуля" (7 голов и 4 ассиста).

Музей мадам Тюссо (фр. Madame Tussauds) – музей восковых фигур в лондонском районе Марилебон, созданный в 1835 году скульптором Марией Тюссо. Имеет филиалы в 23 других городах.

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В статье: Мохамед Салах
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