В Музее мадам Тюссо появилась фигура форварда Ливерпуля

У нападающего "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамеда Салаха появилась фигура в лондонском Музее мадам Тюссо. Сам Мо отметил:

"Будто смотрю в зеркало! Я не ожидал такого эффекта. Выглядит хорошо, почти так же, как я".

В текущем сезоне АПЛ Салах принял участие в 8 матчах "Ливерпуля" (7 голов и 4 ассиста).

Музей мадам Тюссо (фр. Madame Tussauds) – музей восковых фигур в лондонском районе Марилебон, созданный в 1835 году скульптором Марией Тюссо. Имеет филиалы в 23 других городах.