В Музее мадам Тюссо появилась фигура форварда Ливерпуля
Не Бобби Фирмино с его великолепными зубами, а другой футболист
The Redmen TV
У нападающего "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамеда Салаха появилась фигура в лондонском Музее мадам Тюссо. Сам Мо отметил:
"Будто смотрю в зеркало! Я не ожидал такого эффекта. Выглядит хорошо, почти так же, как я".
????????????@MoSalah meets... Mo Salah ????— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) October 21, 2021
The @LFC & @Pharaohs star has been immortalised in the form of a Madame Tussauds waxwork!#beINPL #LFC #Egypt pic.twitter.com/kPoz2hSr59
В текущем сезоне АПЛ Салах принял участие в 8 матчах "Ливерпуля" (7 голов и 4 ассиста).
Музей мадам Тюссо (фр. Madame Tussauds) – музей восковых фигур в лондонском районе Марилебон, созданный в 1835 году скульптором Марией Тюссо. Имеет филиалы в 23 других городах.
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