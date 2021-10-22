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Шанс для украинских клубов? Суперлига может расширить число участников до 140 команд

Общие новости
(2 голосов)

Могло бы получиться интересно

Шанс для украинских клубов? Суперлига может расширить число участников до 140 команд

фото - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Недавно созданный проект Суперлиги просуществовал всего несколько дней, так как не встретил поддержку со стороны болельщиков, а многие клубы просто решили покинуть новый турнир. Однако некоторые продолжают верить в святость новой идеи.

Как сообщает The Athletic, "Барселона", "Реал" и "Ювентус" продолжают работать над проектом. Они намерены создать турнир, который сможет конкурировать с Лигой Чемпионов и не сможет быть забанен со стороны УЕФА.

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Также в материале указывается, что Суперлига может стать открытым турниром с несколькими дивизионами. Всего могут быть приглашены 140 команд, среди которых клуб из Украины, Нидерландов, Бельгии, Шотландии и остальных не топовых лиг.

Напомним, что в первой версии Суперлиги, туда приглашались 16 лучших клубов Европы, которые не могли вылететь из турнира.

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В статье: Суперлига
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Источник:
The Athletic

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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
22.10.2021 в 14:39
Це - ідіотизм, у нас це точно вб'є футбол у провінції, який і так на ладан дихає.
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