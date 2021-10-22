Шанс для украинских клубов? Суперлига может расширить число участников до 140 команд
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фото - Олександр Приходько
Недавно созданный проект Суперлиги просуществовал всего несколько дней, так как не встретил поддержку со стороны болельщиков, а многие клубы просто решили покинуть новый турнир. Однако некоторые продолжают верить в святость новой идеи.
Как сообщает The Athletic, "Барселона", "Реал" и "Ювентус" продолжают работать над проектом. Они намерены создать турнир, который сможет конкурировать с Лигой Чемпионов и не сможет быть забанен со стороны УЕФА.
Также в материале указывается, что Суперлига может стать открытым турниром с несколькими дивизионами. Всего могут быть приглашены 140 команд, среди которых клуб из Украины, Нидерландов, Бельгии, Шотландии и остальных не топовых лиг.
Напомним, что в первой версии Суперлиги, туда приглашались 16 лучших клубов Европы, которые не могли вылететь из турнира.
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