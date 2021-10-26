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Легия сменила главного тренера. В клубе выступает Харатин

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Польская команда неудачно стартовала в новом сезоне

Легия сменила главного тренера. В клубе выступает Харатин

Фото: facebook.com/LegiaWarszawa

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Главный тренер "Легии" Чеслав Михневич покинул свой пост, сообщает пресс-служба польского клуба.

Он возглавлял команду с сентября 2020 года. Под руководством Михневича "Легия" стала чемпионом Польши и вышла в групповой этап Лиги Европы.

На этой должности его сменил Марек Голембевски, который ранее работал со второй командой "Легии".

Отметим, за варшавскую команду выступает украинский полузащитник Игорь Харатин, который в текущем сезоне провел 10 поединков и забил один гол.

Напомним, "Легия" расположилась на 15-й позиции в чемпионате Польши. После 10 матчей команда набрала девять очков.

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В статье: Легия (Варшава) Игорь Харатин Чеслав Михневич Марек Голембевски
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Источник:
legia.com

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