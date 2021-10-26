Легия сменила главного тренера. В клубе выступает Харатин
Польская команда неудачно стартовала в новом сезоне
Фото: facebook.com/LegiaWarszawa
Главный тренер "Легии" Чеслав Михневич покинул свой пост, сообщает пресс-служба польского клуба.
Он возглавлял команду с сентября 2020 года. Под руководством Михневича "Легия" стала чемпионом Польши и вышла в групповой этап Лиги Европы.
На этой должности его сменил Марек Голембевски, который ранее работал со второй командой "Легии".
Отметим, за варшавскую команду выступает украинский полузащитник Игорь Харатин, который в текущем сезоне провел 10 поединков и забил один гол.
Напомним, "Легия" расположилась на 15-й позиции в чемпионате Польши. После 10 матчей команда набрала девять очков.
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