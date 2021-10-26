Адвокат Марадоны считает, что Диего умер от "разрыва" сердца. Причина – плохое лечение
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Матиас Морла, бывший адвокат легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, дал показания в суде, заявив, что сердце его клиента буквально "разорвалось" из-за некачественного лечения. Цитирует Морлу FOX Sports.
"Врачами было сделано много ошибок. Диего умер, они раздували и раздували беднягу, пока его сердце не взорвалось. Ранее я проинформировал всех о состоянии Диего. Однако после его смерти мы поняли, что это произошло из-за количества воды, которая скопилась в его теле. Решение семьи лечить Марадону дома было очень странным. Медики настаивали на том, чтобы он оставался в клинике".
Также Морла сообщил, что во время его последнего визита к Марадоне 16 ноября, у Диего был странный голос, "как у робота" – высокий и прерывистый. Матиас отметил, что дочери Марадоны бросили отца умирать. Ранее Далма и Джанинна были обвинены в домогательствах к Морле в Интернете.
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