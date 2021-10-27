В сети появились результаты голосования за Золотой мяч
Награду получил не Роналду и не Месси
В твиттере появилась фотография с итогами голосования за обладателя "Золотого мяча 2021".
Победителем, по этой информации, стал форвард "Баварии" Роберт Левандовский. У него 627 голосов. На втором месте расположился игрок "ПСЖ" Лионель Месси, и тройку замкнул нападающий "Реала" Карим Бензема (526).
Голосование завершилось 24 октября. Однако имя победителя станет известно только на официальной церемонии вручения "Золотого Мяча", которая состоится 29 ноября в Париже.
Leak du ballon d’or 2021 je pose ça là pic.twitter.com/brh15rkHfk— Jeboisdeleauu ???? (@Etleau1) October 27, 2021
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Комментарии (4)
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Lion Killer (Львів)
27.10.2021 в 16:37
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0
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Loader (Днепр)
27.10.2021 в 16:14
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+1
-1
МЕS QUE UN CLUB
27.10.2021 в 16:40
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0
МЕS QUE UN CLUB
27.10.2021 в 16:42
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