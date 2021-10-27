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В сети появились результаты голосования за Золотой мяч

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(1 голосов)

Награду получил не Роналду и не Месси

В сети появились результаты голосования за Золотой мяч

Новина українською

В твиттере появилась фотография с итогами голосования за обладателя "Золотого мяча 2021".

Победителем, по этой информации, стал форвард "Баварии" Роберт Левандовский. У него 627 голосов. На втором месте расположился игрок "ПСЖ" Лионель Месси, и тройку замкнул нападающий "Реала" Карим Бензема (526).

Голосование завершилось 24 октября. Однако имя победителя станет известно только на официальной церемонии вручения "Золотого Мяча", которая состоится 29 ноября в Париже.

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В статье: Золотой мяч
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Комментарии (4)
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Lion Killer (Львів)
27.10.2021 в 16:37
Заслужив Левандовський однозначно
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Loader (Днепр)
27.10.2021 в 16:14
Ну и славно. Роберту за всех девяток, заслуживающих это.
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+1
-1
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МЕS QUE UN CLUB
27.10.2021 в 16:40
проспися алкашу. не за всіх, а він сам заслужив зм! це чмоссі давали за всіх інвалідів
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МЕS QUE UN CLUB
27.10.2021 в 16:42
я розумію, що за чмоссі в тебе пердак горить, але май повагу до Роберта
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