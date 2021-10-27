В сети появились результаты голосования за Золотой мяч

В твиттере появилась фотография с итогами голосования за обладателя "Золотого мяча 2021".

Победителем, по этой информации, стал форвард "Баварии" Роберт Левандовский. У него 627 голосов. На втором месте расположился игрок "ПСЖ" Лионель Месси, и тройку замкнул нападающий "Реала" Карим Бензема (526).

Голосование завершилось 24 октября. Однако имя победителя станет известно только на официальной церемонии вручения "Золотого Мяча", которая состоится 29 ноября в Париже.