Право 5 замен в матче может стать нормой, а не временным решением

Международный совет футбольных ассоциаций(IFAB) вынес на обсуждение возможность сделать право проводить 5 замен нормой. Инициатива получила широкую поддержку, сообщает журналист The Times Мартин Зиглер.

EXCL: Five substitutions in football set to become permanent - proposed at International FA Board panel meeting today and strongly supported. Will put renewed pressure on Premier League to follow the rest of football from next season. Story on @TimesSport shortly.