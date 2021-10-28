Увольнение Кумана, рекордное поражение Баварии, матчи Кубка Украины. Главные новости за 27 октября

В рамках 1/8 финала Кубка Украины состоялись три поединка. Сначала "Ворскла" уверенно разобралась с "Вересом" на его поле (в Луцке). Ровенская команда забила гол престижа уже при счете 0:3. Затем "Динамо" разобралось с "Мариуполем". Вчистую выиграв первый тайм (голы Вербича и Шабанова), во втором бело-синие остановились и позволили азовцам даже забить один мяч (Очеретько) - 1:2 в пользу "Динамо". Наконец "Шахтер" целый час не мог забить "Черноморцу", но когда Фернандо все же это сделал, одесситы рассыпались - 0:3.

"Барселона" объявила об увольнении Рональда Кумана. Долгожданное решение последовало за поражением от "Райо Вальекано" (1:0) в 11-м туре Ла Лиги. Гробовщиком голландца стал нетленный Радамель Фалькао, забивший единственный мяч в матче на 30-й минуте. Отметим, что это фиаско стало четвертым в шести последних поединках во всех турнирах. Ожидается, что преемником Кумана станет Хави Эрнандес.

"Бавария" потерпела сокрушительное поражение от менхенгладбахской "Боруссии" (0:5) во втором раунде Кубка Германии. Это поражение стало для мюнхенцев самым крупным в истории турнира и крупнейшим с 1978 года во всех соревнованиях. Примечательно, что "Бавария" не применила ротацию и играла стартовой 11-ткой. В прошлой кампании "рекордмайстер" вылетел из кубка на той же стадии.

"Вест Хэм" сенсационно выбил "Манчестер Сити" из 1/8 финала Кубка Лиги в серии пенальти (0:0, 5:3 пен). До этого "горожане" четырежды кряду побеждали в данном соревновании. Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко вышли в стартовом составе. Ярмоленко отыграл 62 минуты в центре нападения, после чего покинул поле. Зинченко провёл на поле всю игру и был признан вторым лучшим игроком поединка по версии Whoscored.

Лидер обороны "Милана" Симон Кьер продлил контракт с клубом. Предыдущее соглашение истекало в конце сезона, а новое будет рассчитано до июня 2024 года. Полуфиналист прошедшего Евро в составе сборной Дании выступает за "россонери" с января 2020 года, доставшись клубу за 4 млн евро. В этом сезоне Кьер провёл 8 матчей во всех турнирах. Сейчас 32-летний оборонец восстанавливается после мышечной травмы.

"Ювентус" дома сенсационно уступил "Сассуоло" (1:2) в 10-м туре Серии А, опустившись на седьмую позицию. Гости открыли счёт усилиями Давиде Фраттези под занавес первого тайма, "Ювентус" ответил мячом Уэстона Маккени на 77-й минуте. Дело близилось ко второй кряду ничьей "бьянконери" со счётом 1:1, как "нероверди" выбежали в контратаку и украли 3 очка - отличился Макси Лопес на 90+5 минуте. В параллельной встрече "Аталанта" на выезде победила "Сампдорию" (1:3), Руслан Малиновский провёл на поле 79 минут, но голевыми действиями не отметился.