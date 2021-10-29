Легенда МЮ, руководитель Аякса. Сегодня День рождения у Эдвина Ван Дер Сара
Перевалило за полтинник
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Эдвин Ван Дер Сар родился 29 октября 1970-го, сегодня ему исполняется 51 год. Нидерландский футболист, выступавший на позиции вратаря. Завершил карьеру 28 мая 2011 года. С ноября 2016 года занимает должность генерального директора в футбольном клубе "Аякс". На протяжении более чем тринадцати лет Ван Дер Сар был основным голкипером и капитаном национальной сборной Нидерландов, за которую провел 130 матчей.
Голландец начал карьеру в "Аяксе", в котором провел девять лет. Затем он выступал за "Ювентус" и "Фулхэм", а в 2005 году перешел в "Манчестер Юнайтед".
Ван Дер Сар является единственным голкипером, выигравшим Лигу чемпионов УЕФА с двумя разными клубами: с "Аяксом" в 1995 и с "Манчестер Юнайтед" в 2008 году. В 1995 и 2009 годах Эдвин был признан лучшим европейским голкипером.
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