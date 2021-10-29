  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Легенда МЮ, руководитель Аякса. Сегодня День рождения у Эдвина Ван Дер Сара

Общие новости
(1 голосов)

Перевалило за полтинник

Легенда МЮ, руководитель Аякса. Сегодня День рождения у Эдвина Ван Дер Сара

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Эдвин Ван Дер Сар родился 29 октября 1970-го, сегодня ему исполняется 51 год. Нидерландский футболист, выступавший на позиции вратаря. Завершил карьеру 28 мая 2011 года. С ноября 2016 года занимает должность генерального директора в футбольном клубе "Аякс". На протяжении более чем тринадцати лет Ван Дер Сар был основным голкипером и капитаном национальной сборной Нидерландов, за которую провел 130 матчей.

Голландец начал карьеру в "Аяксе", в котором провел девять лет. Затем он выступал за "Ювентус" и "Фулхэм", а в 2005 году перешел в "Манчестер Юнайтед".

Ван Дер Сар является единственным голкипером, выигравшим Лигу чемпионов УЕФА с двумя разными клубами: с "Аяксом" в 1995 и с "Манчестер Юнайтед" в 2008 году. В 1995 и 2009 годах Эдвин был признан лучшим европейским голкипером.

Читайте такжеОни для болельщиков: Аякс выплавил 42 тысячи звездочек из трофея чемпионов Нидерландов

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эдвин ван дер Сар
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...