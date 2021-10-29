ПСЖ - самая популярная команда в FIFA 22
Еще бы! С такими рейтингами игроков атакующей линии
EA Sports
Разработчики футбольного симулятора Electronic Arts назвали самую популярную команду среди сообщества игроков. За французский клуб геймеры отыграли более 15 млн матчей в разных режимах.
В игре "Пари Сен-Жермен" обладает наиболее рейтинговой атакой: Лионель Месси (93), Неймар (91) и Килиан Мбаппе (91).
Всего количество поединков в новом детище EA превысило уже 2 млрд.
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Напомним, футсим вышел в свет 1-го октября. Игра доступна на PC, а также консолях 9-го поколения PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
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Источник:EA
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