  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

ПСЖ - самая популярная команда в FIFA 22

Общие новости
(1 голосов)

Еще бы! С такими рейтингами игроков атакующей линии

ПСЖ - самая популярная команда в FIFA 22

EA Sports

Новина українською

Разработчики футбольного симулятора Electronic Arts назвали самую популярную команду среди сообщества игроков. За французский клуб геймеры отыграли более 15 млн матчей в разных режимах.

В игре "Пари Сен-Жермен" обладает наиболее рейтинговой атакой: Лионель Месси (93), Неймар (91) и Килиан Мбаппе (91).

Всего количество поединков в новом детище EA превысило уже 2 млрд.

Читайте такжеЯремчук вошел в команду недели FIFA 22

Напомним, футсим вышел в свет 1-го октября. Игра доступна на PC, а также консолях 9-го поколения PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ПСЖ FIFA 22
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
EA

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...