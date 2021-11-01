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Лионель Месси оценил свои шансы на выигрыш Золотого мяча по итогам 2021 года

Общие новости
(7 голосов)

Не очень уверенный ответ

Лионель Месси оценил свои шансы на выигрыш Золотого мяча по итогам 2021 года

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и национальной сборной Аргентины Лионель Месси оценил свои шансы на получение Золотого мяча в следующем месяце (29 ноября). Напомним, Месси шесть раз получал этот индивидуальный приз (рекорд).

"Смогу ли я выиграть седьмой Золотой мяч? Если честно, не думаю. Моя самая большая награда – выигранный Кубок Америки со сборной. Я очень много лет сражался, чтобы достичь этого. Невероятно".

"Если я получу Золотой мяч, то это будет нечто экстраординарное. Это будет означать, что я получу еще один, седьмой – безумие. Если нет, то ничего. Я уже решил одну из самых главных задач и очень рад этому. Будет, как будет".

Читайте такжеУ Месси в Париже плохие дни. Но они были и в Барселоне. Яркий пример – полтора года назад против Валенсии

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В статье: Лионель Месси Золотой мяч
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(7 голосов)
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Источник:
Sport.es

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Комментарии (19)
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
01.11.2021 в 15:31
Дайте Мессі ЗМ тоді деякі форумчани з цього сайту покінчать само.губством,менше дурнів буде на планеті і кисню більше...
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0
0
kalan-86 (Анкара)
01.11.2021 в 14:34
Ах вот почему он так активно стал плакаться в последние дни, пока другие претенденты сосредоточены на улучшении статистики. Обычная тактика для него. Думает наплачет на седьмой мяч.
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+2
-2
Gafan777 (Каменка)
01.11.2021 в 14:32
Стать лучшим бомбардиром и ассистом одновременно в лиге и выиграть копу уже как минимум достаточно быть в тройке претендентов и даже отнюдь ничего удивительного не будет, если 7 ЗМ станет его. Достижений особо ни у кого таких нет за этот сезон. Жоржиньо и им подобные не в счет вообще. Поэтому кусайте локти завистники и ненависти.
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0
-14
avatar
MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
01.11.2021 в 14:35
МІЙ НІК ПРОЧИТАЙ!!! а потім вже щось варнякай про кращих у футболі гафан-ПРОфан!
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+10
0
avatar
MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
01.11.2021 в 14:36
АДРІАН МУТУ() КРАЩИЙ за Мессі!!!
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+10
0
Gafan777 (Каменка)
01.11.2021 в 14:37
Это ты психиатрам расскажешь
0
-11
avatar
MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
01.11.2021 в 14:31
РЕДАКЦІЯ ПАЛІТЬ упоротих мессозбоченців на барсодрочарні ПАЛАЄ
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+10
0
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
01.11.2021 в 14:26
ЛеоМееессі: "Якщо я отримаю Золотий м'яч, то це буде щось екстраординарне. Це означатиме, що я отримаю ще один, сьомий – божевілля.!!! ( вже один відкинувся (шизомессозбоченець з шепетівської райПСИХпалати), дуріан мабуть вже отримав усі ЗМ і у божевільній радості відкинув копита Мессі : Якщо ні, то нічого. У НЬОГО Й ТАК НІЧОГО У ПАРИЖІ " Я вже вирішив одне з найголовніших завдань та дуже радий цьому. Буде, як буде".
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+11
-1
Gafan777 (Каменка)
01.11.2021 в 14:25
Та вы шо упоротых онанистов на кристи так будет бомбить, что им придётся внеплановый гей парад организовать с протестами
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0
-13
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
01.11.2021 в 14:27
здриснув гафан сциклива шмара мессозбочена
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+11
-1
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
01.11.2021 в 14:21
ЛеоМессі: Моя найбільша нагорода – виграний Кубок Америки зі збірною. (Копа то "РЕАЛьно" дуже крутий титул, куди вже там Чемпіонату Світу ЧС і поряд не стоїть з неймовірною КОПОЮ) Я дуже багато років бився,( особливо у Барсі взимку, коли Мессі кидався в істерії від свого БЕЗСИЛЛЯ на суперників, даючи зі спини у вухо КАРЛЕС ПУЙОЛЬ - вже готовий віддати Мессі звання Левове Серце який вчинок - ВДАРИТИ ФУТБОЛЬНОГО СУПЕРНИКА У ВУХО ЗЗАДУ
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+11
-1
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
01.11.2021 в 14:13
ЛеоМессі "Чи зможу я виграти сьомий Золотий м'яч? () шепетівський шизоолень який канул в мессошизоістерії в небытие () усе літо волав про 7 ЗМ... а на 8 ... згорів від "неистовой" мессоманії ... Якщо чесно, не думаю. (Мессі настільки ДОПІНГований аутист, що йому думати не доводиться власне ЛеоМессіGoldenDILDO НЕ думав, коли НАГРАВав ЛОЯЛЬНІСТЬ 555+++ МЛН ЄВРО І зБАНКРУТував Барселону (ВЕЛИЧИЕ 2:8! !ФЕЄРІЯ ФУТБОЛУ З ЛеоМессі)))
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+11
-2
metall5291 (Kharkiv)
01.11.2021 в 13:58
Уже не будет никаких ЗМ.
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+1
-12
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.11.2021 в 13:50
Для прикола просто посмотрите следующие две игры, с Месси и Кришти, и сравните их класс! Про прошлые молчу)
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+8
-2
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.11.2021 в 13:48
))))) беее..... аж тошнит от его речей! За пару нормальных игор в сборной за год, давать ЗМ?????
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+10
-2
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
01.11.2021 в 14:15
аж тошнит от его (Месси) речей!
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+11
-1
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
01.11.2021 в 14:17
Хочеш лайфхах? Щоб не тошнило просто перестань читати (перефразовуючи фразу Зеленського) Особисто я не відкриваю навіть статті людей, які мені не цікаві....і мене ніколи не нудить )))
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0
-12
Gafan777 (Каменка)
01.11.2021 в 14:31
Стать лучшим бомбардиром и ассистом одновременно в ла лиге и выиграть копу уже как минимум достаточно быть в тройке претендентов и даже отнюдь ничего удивительного не будет , если 7 зм станет его. Достижений особо ни у кого таких нет за этот сезон. Жоржиньо и им подобные не в счёт вообще. Поэтому кусайте локти завистники и ненавистники.
Ответить
0
-12
avatar
MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
01.11.2021 в 14:33
п"здуйте мессозбоченці 01.11.2021 в 14:17 01.11.2021 в 14:31
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+10
-1


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