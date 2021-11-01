Лионель Месси оценил свои шансы на выигрыш Золотого мяча по итогам 2021 года

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и национальной сборной Аргентины Лионель Месси оценил свои шансы на получение Золотого мяча в следующем месяце (29 ноября). Напомним, Месси шесть раз получал этот индивидуальный приз (рекорд).

"Смогу ли я выиграть седьмой Золотой мяч? Если честно, не думаю. Моя самая большая награда – выигранный Кубок Америки со сборной. Я очень много лет сражался, чтобы достичь этого. Невероятно".