Лионель Месси оценил свои шансы на выигрыш Золотого мяча по итогам 2021 года
Не очень уверенный ответ
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Нападающий "Пари Сен-Жермен" и национальной сборной Аргентины Лионель Месси оценил свои шансы на получение Золотого мяча в следующем месяце (29 ноября). Напомним, Месси шесть раз получал этот индивидуальный приз (рекорд).
"Смогу ли я выиграть седьмой Золотой мяч? Если честно, не думаю. Моя самая большая награда – выигранный Кубок Америки со сборной. Я очень много лет сражался, чтобы достичь этого. Невероятно".
"Если я получу Золотой мяч, то это будет нечто экстраординарное. Это будет означать, что я получу еще один, седьмой – безумие. Если нет, то ничего. Я уже решил одну из самых главных задач и очень рад этому. Будет, как будет".
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