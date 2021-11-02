  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

В чемпионате Норвегии у игрока остановилось сердце во время матча

Общие новости
(1 голосов)

Футболисту оказывали помощь на протяжении 11 минут

В чемпионате Норвегии у игрока остановилось сердце во время матча

Фото: instagram/emilpals

Новина українською

В поединке второго дивизиона чемпионата Норвегии у полузащитника "Согндал" Эмиля Палссона остановилось сердце, сообщает TV2.

На 12-й минуте матча со "Стьордалс-Блинк" 28-летний футболист упал на газон. Врачи сработали оперативно и смогли спасти игрока. Палссону оказывали помощь на протяжении 11 минут, позже его доставили в госпиталь.

Команды не стали доигрывать матч, а перенесли на неопределенный срок.

Напомним, 30 октября плохо стало форварду "Барселоны" Серхио Агуэро. У него диагностировали аритмию, и аргентинец пропустит как минимум три месяца. Также добавим, на чемпионате Европы во время матча пришлось спасать датчанина Кристина Эриксена.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Норвегия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
TV2

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...