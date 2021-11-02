В чемпионате Норвегии у игрока остановилось сердце во время матча

В поединке второго дивизиона чемпионата Норвегии у полузащитника "Согндал" Эмиля Палссона остановилось сердце, сообщает TV2.

На 12-й минуте матча со "Стьордалс-Блинк" 28-летний футболист упал на газон. Врачи сработали оперативно и смогли спасти игрока. Палссону оказывали помощь на протяжении 11 минут, позже его доставили в госпиталь.

Команды не стали доигрывать матч, а перенесли на неопределенный срок.

Напомним, 30 октября плохо стало форварду "Барселоны" Серхио Агуэро. У него диагностировали аритмию, и аргентинец пропустит как минимум три месяца. Также добавим, на чемпионате Европы во время матча пришлось спасать датчанина Кристина Эриксена.