Динамо еще раз проиграло Барсе, подвиги Роналду, Конте в Лондоне. Главные новости за 2 ноября

390 минут "Динамо" не забивает голов в ЛЧ - это катастрофа. Вчера киевляне не выглядели хуже "Барсы", но запороли все свои многочисленные шансы. В то же время каталонцы один момент таки реализовали - постарался Фати. Для команды Мирчи Луческу это третье кряду поражение в группе, где они занимают последнее место. Дальше по календарю "Бавария". О евровесне остается лишь мечтать.

Это был плохой день для украинцев в Европе. Роман Яремчук вышел в основе "Бенфики" на "Баварию", но не доиграл матч до конца, а его команда уступила 2:5. Та же участь постигла Ярослава Ракицкого, замененного во втором тайме неудачного для "Зенита" матча с "Ювентусом" - 2:4. Руслан Малиновский вообще не появился на поле в игре "Аталанты" против "МЮ", которая благодаря голам Роналду в компенсированное время закончилась вничью 2:2. Также в ЛЧ отмечаем победу "Челси" над "Мальме" (1:0) и сенсационный успех "Лилля" на поле "Севильи" (2:1).

Что не удается взрослым - делают юноши. "Динамо" U-19 добыло уже третью победу в группе Юношеской лиги УЕФА, разбив дома сверстников из "Барселоны" - 4:1. Очередные два мяча забил сенегалец Самба Дьялло, ставший, таким образом, лучшим бомбардиром турнира. Всего у киевлян уже 10 баллов - они гарантировали для себя евровесну; осталось лишь выяснить, с какого места динамовцы выйдут в плей-офф. Браво!

Пару недель назад Антонио Конте вовсю сватали в "МЮ", но Уле-Гуннар Сульшер удержался в кресле, и итальянца подобрал "Тоттенхэм". Контракт рассчитан до лета 2023-го. Конте уже работал в Лондоне раньше, тренируя "Челси". В 2017-м он выиграл с ним АПЛ. В минувшем сезоне тренер возглавлял "Интер", которого привел к Скудетто, невзирая на разногласия с боссами клуба. "Шпоры" провели крутую работу, подписав такого спеца.

У Лионеля Месси обнаружили травму колена. Он получил ее в первом тайме матче Лиги 1 против "Лилля", из-за чего в перерыве аргентинца пришлось менять. Пресса пишет, что Лео пропустит несколько матчей, а реабилитацию пройдет в Испании, где провел большую часть жизни. Тоскует, вероятно. "ПСЖ" толку с шестикратного обладателя Золотого мяча пока совсем мало - одни траты.

Дентиньо объявил, что станет свободным агентом в конце декабря. 32-летний бразилец принадлежит "Шахтеру" с 2011-го и никогда не имел твердого места в старте, даже сдаваясь в аренды. В текущем сезоне на его счету 2 гола в 5 матчах во всех турнирах; неудивительно, что с учетом возраста "Горняки" не стали его продлевать.