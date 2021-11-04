Ливер и Аякс в 1/8, поражение Шахтёра, будущее Хави. Главные новости за 3 ноября

UA-Футбол составил для вас список главных новостей за среду, 3 ноября.

"Ливерпуль" повторно переиграл "Атлетико" (2:0) в 4-м туре Лиги Чемпионов. Победу принесли голы Диогу Жоты и Садьо Мане в первые 20 минут, оба раза ассистировал Трент Аленксандер-Арнольд. Впервые в клубной истории "мерсисайдцы" выиграли все 4 стартовые тура ЛЧ и досрочно квалифицировались в плей-офф турнира. В другом поединке группы B "Милан" набрал первое очко в матче с "Порту" (1:1), практически лишившись шансов на выход.

Вместе с "Ливерпулем" клубный рекорд в виде 4 побед в 4 турах и досрочную квалификацию добыл и "Аякс". Амстердамцы в Дортмунде одержали победу над "Боруссией" (1:3). В первом тайме лидер оборон "шмелей" Матс Хуммельс получил красную карточку, но это не помешало хозяевам повести благодаря Марко Ройсу. Камбек организовали Тадич, Алле и Классен. В параллельной встрече "Спортинг" снова разгромил "Бешикташ" (4:1), и сравнялся с БД по очкам – у них по шесть пунктов и личная встреча в следующем туре.

Второй день подряд испанский гранд переигрывает украинский с минимальным счётом. "Реал" снова переиграл "Шахтёр", но на этот раз куда скромнее – 2:1. Первый гол "горняков" в этой ЛЧ забил Фернандо в конце первого тайма, но между ним случились два мяча от Карима Бензема. Оба раза ему ассистировал Винисиус. Примечательно, что эти голы стали 1000-м и 1001-м в Лиге Чемпионов в истории королевского клуба. Параллельно "Интер" в гостях обыграл "Шериф"и поднялся на вторую строчку. "Шахтёр" же сохраняет лишь математические шансы на выход в плей-офф.

"Барселона" все ещё остаётся без тренера после увольнения Рональда Кумана. Преемником нидерландца должен стать Хави Эрнандес, но у каталонцев возникли трудности в переговорах с нынешним клубом легендарного хавбека "Аль-Саддом". Сообщается, что владелец "Аль-Садда" требует лично обсудить уход тренера с президентом "Барселоны", который в свою очередь, не полетел на переговоры в Доху. Сам Хави открыто заявил о желании вернуться в Каталонию. Отступные Хави составляют 5 млн евро.

Наставник "Вильярреала" Унаи Эмери публично прокомментировал слухи о возможном переходе в "Ньюкасл". После смены владельцев, состояние которых оценивается в 3 раза выше, чем всех остальных клубов АПЛ вместе взятых, на "Сент-Джеймс Парк" наступила новая глава в истории клуба. Испанский наставник в неоднозначной манере высказался о возможном возвращении на Альбион: "Пока нет предложений, которые должны быть интересны мне и клубу. Перед тем, как ответить положительно или отрицательно, я буду общаться с руководством "Вильярреала".