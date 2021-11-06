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Бизнесмен, модник, филантроп и, возможно, будущий президент Грузии: Каха Каладзе крут не только в футболе

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Неделю назад его переизбрали мэром Тбилиси

Бизнесмен, модник, филантроп и, возможно, будущий президент Грузии: Каха Каладзе крут не только в футболе

Фото: facebook.com/kakhakaladzeofficial/ автор неизвестен

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Для контекста, до этой осени ни один мэр Тбилиси не был переизбран на второй срок.

Каладзе это удалось без видимых проблем. Во втором туре он набрал 55,5% голосов, опередив оппонента из оппозиционной партии. Для грузинских СМИ успех экс-футболиста не стал сенсацией.

Заполучив кресло мэра в 2017 году, Кахабер инициировал закупку сотен новых автобусов, почти наполовину увеличил количество поездов метрополитена, вложил десятки миллионов долларов в реконструкцию исторических площадей Орбелиани и Гудиашвили.

В Тбилиси благодарны Каладзе и за вывод с рынка частного парковщика C.T.Park, который в течение десяти лет выписывал горожанам по 200 тысяч штрафов в год. В 99% случаев эти штрафы потом отменялись через суды. Каладзе инициировал выкуп у частной компании ее техники и накопившихся штрафов за 4 млн лари. Оппозиция утверждала, что реальная стоимость сделки втрое выше, но какая разница? Тбилиси вздохнул с облегчением.

Бизнесмен, модник, филантроп и, возможно, будущий президент Грузии: Каха Каладзе крут не только в футболе - изображение 1

Короче, конкуренты повержены, и теперь амбиции Каладзе вряд ли ограничиваются Тбилиси. Еще год назад его рейтинг доверия в Грузии превышал 57%.

Учитывая, что главный олигарх страны и лидер партии власти "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили объявил об уходе из политики, ребром встал вопрос о преемнике.

Попытка некогда популярного в народе экс-премьера Георгия Гахария самостоятельно оттереть конкурентов обернулась фальстартом - без помощи провластных СМИ его рейтинг обвалился, и он вчистую проиграл местные выборы.

Каладзе же выжидает. Ему лишь 43 года, и у него вагон времени. Каха понимает, что партия власти нужна ему так же сильно, как и он ей. Они обречены быть вместе - по крайней мере, ближайшие годы. При этом стройки и популярные решения позволяют экс-футболисту сохранять некоторую самостоятельность, которая удержит его на плаву, если правящая партия окончательно погрязнет в коррупции.

Еще Лобановский заметил, как лихо Каладзе разгоняет атаки вертикальными пасами. Оказалось, он способен двигать вперед не только мяч.

Бизнесмен, модник, филантроп и, возможно, будущий президент Грузии: Каха Каладзе крут не только в футболе - изображение 2

***

Вряд ли он сам это признает, но впервые интерес к политике у Каладзе пробудила огромная семейная трагедия.

В 2001 году, когда у власти находился клан Шеварнадзе, младшего брата Кахи Левана выкрали неизвестные. Темное, бандитское было время - за один лишь 2003-й в Грузии похитили 94 человека. Обычно размер выкупов не превышал 10 тысяч долларов, но Каха выступал за "Милан", и вымогатели потребовали в 60 раз больше.

Отец Кахи Карло упаковал деньги в сумку и отвез по адресу, который ему дали злоумышленники. Там же, на месте, их намеревалась задержать милиция, но бандиты пронюхали об операции и смылись. Леван остался у них.

Впоследствии неизвестные еще много раз требовали от семьи Каладзе то 200, то 300 тысяч. Однажды Каха даже заплатил выкуп, но брата не увидел. Это был обычный развод.

Бизнесмен, модник, филантроп и, возможно, будущий президент Грузии: Каха Каладзе крут не только в футболе - изображение 3

Милиция и прокуратура не думали шевелиться, из-за чего футболист грозился взять украинское гражданство. Его отец вообще хотел поджечь себя перед парламентом. Это активизировало следствие; однажды ОМОН даже устроил облаву на каких-то уголовников, расстрелял троих, еще один сбежал. Потом выяснилось, что они не имели малейшего отношения к делу Левана - милиция просто использовала его имя, чтобы зачистить давно разыскиваемых грабителей.

Разумеется, Каха обиделся на официальные власти. И он, и семья винили в трагедии именно правоохранителей:

"Отец сделал все, что ему сказали. В полночь он пошел в лес и передал деньги. Он просил устроить свидание с Леваном, но ответом был отказ. Отец обвиняет в непрофессионализме милицию. Бойцы специального отряда провалили операцию по захвату преступников в момент передачи выкупа".

В итоге тело Левана обнаружили аж в 2006 году. Одного из похитителей задержали по плевому делу о контрабанде, и он сдал компаньонов. Экстрадировали мерзавцев кого из России, кого из Франции, кого из Швейцарии - всем дали по 25 лет. Ну а Каладзе остался без брата.

***

После такого желание Кахи навести порядок в родной стране вполне объяснимо.

Да и потом, его всегда тянуло к Грузии. Даже жену в Милане Каха умудрился найти своей крови. Ануки Арешидзе приехала в столицу моды делать карьеру модели, но вскоре про нее забыла и родила футболисту первого сына, которого назвали Леваном - в честь сами понимаете кого.

Сегодня Арешидзе - видная персона в Грузии, успешный дизайнер и икона стиля. Благодаря ей Каладзе выглядит современнее всех мэров Европы. Массивные кроссы в сочетании с классическим костюмом; двухметровые цветные шарфы; приталенное пальто и неизменные темные очки - Каха напоминает, скорее, певца, чем мэра.

Ануки родила Каладзе четырех сыновей - точно, как у Зидана, Рамоса или Шевы. Самый младший появился на свет в 2018 год.

А вот Левана в Милане крестил не кто-нибудь, а сын всесильного Бидзины Иванишвили Беро. Каха тогда еще играл в футбол, но уже плотно занимался бизнесом. Ему принадлежал Buddha-bar и еще несколько заведений в Киеве; ресторан Giannino в Милане, включенный в гид Мишлен; небольшой банк в Грузии.

В интервью от 2009 года, Каладзе признавался, что большинство бизнесов - проекты его компаньонов, но имен не называл. Впрочем, и так ясно.

Особенно футболист гордился Giannino - открытый в 1899 году ресторан стал местом встречи всей футбольной тусовки Милана; здесь обедали Берлускони с Галлиани, и даже подписывали за столиком контракт с Роналдо.

Параллельно Каладзе не забывал про благотворительную работу - его Kala Foundation помогала беженцам из Южной Осетии, реализовывала социальные проекты, а в итоге остановилась на помощи детско-юношескому футболу.

Конечно, это все было подспорьем для политической карьеры, которая с подачи Иванишвили началась для Кахи сразу с поста Министра энергетики.

Многие тогда подшучивали, мол, что может футболист знать о таких вещах, но Каладзе умудрился за пять лет на посту нигде не замараться. По сути, был всего один скандал с его участием, да и тот Каха сумел повернуть в свою пользу. Соль в том, что Газпром качает газ через Грузию в Армению, и за это отдает грузинам немного топлива ежегодно. Каладзе решил, что этот газ стране не нужен и начал переговоры о монетизации выплат. Тут же встала на дыбы оппозиция - дескать, Каха продался русским и мутит коррупционные схемы.

Вопли, однако, затихли, когда Грузия внезапно подписала договор об увеличении поставок из Азербайджана по сниженной цене - торги Кахи с россиянами убедили SOCAR пойти не уступку, на которую та раньше не соглашалась. Газпром был использован для давления на третью силу - чем не победа?

***

В общем, Каладзе не так прост, как кажется.

Да, он разъезжает по Тбилиси без охраны на мини-купере или вообще электросамокате; его небритость и татухи сделали его кумиром неформалов; с помощью тик-тока он находит общий язык с зумерами, которые уже завтра пойдут голосовать.

Но все это не экспромт. Образ футболиста-мэра тщательно продуман, в нем почти нет слабых сторон. Если оппозиционная партия Саакашвили ведет себя агрессивно, клеймя и обвиняя всех вокруг, то Каха идет к людям с дружбой и правильными ценностями.

Когда в Тбилиси полным ходом шла мэрская кампания, и конкуренты устраивали срачи, жена Каладзе в интервью модному журналу рассказала, какой Каха дома, чему учит детей; показала старинную сахарницу, передающуюся в ее роду по женской линии много поколений; поведала историю о ее последней ссоре с мужем, случившейся перед матчем с Италией, где он с горя забил два автогола.

Посыл ясен: Каладзе - простой человек, а не как эти все крикуны на телешоу. Людям нравится это видеть - политиков не любят вообще нигде.

В это же время силуэт Иванишвили, всесильного покровителя Каладзе и, по слухам, миноритарного акционера Газпрома, остается в тени. Проливать свет на его фигуру в Грузии не принято; у олигарха слишком сильные позиции. Саакашвили пробовал - и где он сейчас?

Каладзе, кажется, по этому поводу не переживает. Он по жизни всегда играет за сильнейшую команду - так было в "Динамо", потом в "Милане", и вот сейчас он тоже выступает за победителей.

Премию Сахарова ему за это, конечно, не вручат, но с таким подходом Кахи Джорджу Веа недолго оставаться единственным футболистом-президентом в мире. Это, похоже, уже решенное дело.

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В статье: Грузия Каха Каладзе политика Милан
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