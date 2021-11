Бизнесмен, модник, филантроп и, возможно, будущий президент Грузии: Каха Каладзе крут не только в футболе

Для контекста, до этой осени ни один мэр Тбилиси не был переизбран на второй срок.

Каладзе это удалось без видимых проблем. Во втором туре он набрал 55,5% голосов, опередив оппонента из оппозиционной партии. Для грузинских СМИ успех экс-футболиста не стал сенсацией.

Заполучив кресло мэра в 2017 году, Кахабер инициировал закупку сотен новых автобусов, почти наполовину увеличил количество поездов метрополитена, вложил десятки миллионов долларов в реконструкцию исторических площадей Орбелиани и Гудиашвили.

В Тбилиси благодарны Каладзе и за вывод с рынка частного парковщика C.T.Park, который в течение десяти лет выписывал горожанам по 200 тысяч штрафов в год. В 99% случаев эти штрафы потом отменялись через суды. Каладзе инициировал выкуп у частной компании ее техники и накопившихся штрафов за 4 млн лари. Оппозиция утверждала, что реальная стоимость сделки втрое выше, но какая разница? Тбилиси вздохнул с облегчением.

Короче, конкуренты повержены, и теперь амбиции Каладзе вряд ли ограничиваются Тбилиси. Еще год назад его рейтинг доверия в Грузии превышал 57%.

Учитывая, что главный олигарх страны и лидер партии власти "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили объявил об уходе из политики, ребром встал вопрос о преемнике.

Попытка некогда популярного в народе экс-премьера Георгия Гахария самостоятельно оттереть конкурентов обернулась фальстартом - без помощи провластных СМИ его рейтинг обвалился, и он вчистую проиграл местные выборы.

Каладзе же выжидает. Ему лишь 43 года, и у него вагон времени. Каха понимает, что партия власти нужна ему так же сильно, как и он ей. Они обречены быть вместе - по крайней мере, ближайшие годы. При этом стройки и популярные решения позволяют экс-футболисту сохранять некоторую самостоятельность, которая удержит его на плаву, если правящая партия окончательно погрязнет в коррупции.

Еще Лобановский заметил, как лихо Каладзе разгоняет атаки вертикальными пасами. Оказалось, он способен двигать вперед не только мяч.

***

Вряд ли он сам это признает, но впервые интерес к политике у Каладзе пробудила огромная семейная трагедия.

В 2001 году, когда у власти находился клан Шеварнадзе, младшего брата Кахи Левана выкрали неизвестные. Темное, бандитское было время - за один лишь 2003-й в Грузии похитили 94 человека. Обычно размер выкупов не превышал 10 тысяч долларов, но Каха выступал за "Милан", и вымогатели потребовали в 60 раз больше.

Отец Кахи Карло упаковал деньги в сумку и отвез по адресу, который ему дали злоумышленники. Там же, на месте, их намеревалась задержать милиция, но бандиты пронюхали об операции и смылись. Леван остался у них.

Впоследствии неизвестные еще много раз требовали от семьи Каладзе то 200, то 300 тысяч. Однажды Каха даже заплатил выкуп, но брата не увидел. Это был обычный развод.

Милиция и прокуратура не думали шевелиться, из-за чего футболист грозился взять украинское гражданство. Его отец вообще хотел поджечь себя перед парламентом. Это активизировало следствие; однажды ОМОН даже устроил облаву на каких-то уголовников, расстрелял троих, еще один сбежал. Потом выяснилось, что они не имели малейшего отношения к делу Левана - милиция просто использовала его имя, чтобы зачистить давно разыскиваемых грабителей.

Разумеется, Каха обиделся на официальные власти. И он, и семья винили в трагедии именно правоохранителей:

В итоге тело Левана обнаружили аж в 2006 году. Одного из похитителей задержали по плевому делу о контрабанде, и он сдал компаньонов. Экстрадировали мерзавцев кого из России, кого из Франции, кого из Швейцарии - всем дали по 25 лет. Ну а Каладзе остался без брата.

***

После такого желание Кахи навести порядок в родной стране вполне объяснимо.

Да и потом, его всегда тянуло к Грузии. Даже жену в Милане Каха умудрился найти своей крови. Ануки Арешидзе приехала в столицу моды делать карьеру модели, но вскоре про нее забыла и родила футболисту первого сына, которого назвали Леваном - в честь сами понимаете кого.

Сегодня Арешидзе - видная персона в Грузии, успешный дизайнер и икона стиля. Благодаря ей Каладзе выглядит современнее всех мэров Европы. Массивные кроссы в сочетании с классическим костюмом; двухметровые цветные шарфы; приталенное пальто и неизменные темные очки - Каха напоминает, скорее, певца, чем мэра.

Ануки родила Каладзе четырех сыновей - точно, как у Зидана, Рамоса или Шевы. Самый младший появился на свет в 2018 год.

А вот Левана в Милане крестил не кто-нибудь, а сын всесильного Бидзины Иванишвили Беро. Каха тогда еще играл в футбол, но уже плотно занимался бизнесом. Ему принадлежал Buddha-bar и еще несколько заведений в Киеве; ресторан Giannino в Милане, включенный в гид Мишлен; небольшой банк в Грузии.

В интервью от 2009 года, Каладзе признавался, что большинство бизнесов - проекты его компаньонов, но имен не называл. Впрочем, и так ясно.

Особенно футболист гордился Giannino - открытый в 1899 году ресторан стал местом встречи всей футбольной тусовки Милана; здесь обедали Берлускони с Галлиани, и даже подписывали за столиком контракт с Роналдо.

Параллельно Каладзе не забывал про благотворительную работу - его Kala Foundation помогала беженцам из Южной Осетии, реализовывала социальные проекты, а в итоге остановилась на помощи детско-юношескому футболу.

Ex AC Milan star Kakha Kaladze helps out with relief effort after flood hits Tbilisi



http://t.co/sv9ZoVZS7z pic.twitter.com/lhFO3v1Yzh