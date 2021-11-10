Риццоли в УАФ, Гармаш - лучший, Рамос возвращается. Главные новости за 9 ноября

УАФ подтвердила договоренность с известным в прошлом арбитром Николой Риццоли - он займет пост куратора судей. Официально назначение утвердит Исполком УАФ 17 ноября. По информации СМИ, контракт рассчитан по схеме 2+1, зарплата - 20 тысяч евро в месяц, как ранее у Пьерлуиджи Коллины, занимавшего ту же должность. Риццоли в прошлом обслуживал финалы ЧМ, ЛЧ и дважды признавался лучшим арбитром мира.

После поражений от "Реала" (0:1) и "ПСЖ" (0:5) чемпионки Украины столкнулись с менее именитым соперником - "Брейдабликом" из Исландии - и разжились первым очком в группе ЛЧ. Могли харьковчанки рассчитывать и на большее, чем итоговые 0:0, но подкачала реализация. Уже через неделю команды встретятся в Исландии - там и будет решена судьба третьего места.

Денис Гармаш во второй раз кряду признан лучшим игроком месяца в УПЛ - за "исполняющего обязанности форварда" "Динамо" проголосовало 55% болельщиков. 31-летний универсал в октябре трижды забил в УПЛ - дважды "Львову" и один раз - "Днепру-1". Лучшим тренером октября в УПЛ стал Юрий Максимов - его "Ворскла" выиграла 2 из 3 матчей в октябре.

35-летний защитник летом подписался в "ПСЖ", но с тех пор еще не сыграл за Париж ни единой минуты из-за травмы лодыжки. Вчера счастливые французы сообщили, что Рамос, наконец, вернулся к полноценным тренировкам. Если обойдется без рецидива, Серхио сможет дебютировать за "ПСЖ" 20 ноября против "Нанта".

Поль не смог завершить тренировку сборной Франции - он сильно ударил по мячу и тут же закричал. Кажется, речь идет о проблемах с задней поверхностью бедра. Если так, Погба не поможет Франции в финальных матчах отбора на ЧМ-2022 против Казахстана (13 ноября) и Финляндии (16 ноября). Впрочем, и без него позиции "Ле Бле" очень крепки.

Лионель Месси не играл около двух недель за "ПСЖ" из-за травмы; затем парижане возмущались, что нездорового Лео вызвали в сборную Аргентины. И что мы имеем? Едва прибыв в лагерь "Альбиселесте", Месси потренировался в общей группе. Вряд ли у врачей сборной есть чудодейственное снадобье, способное вылечить мышечное повреждение за час. Дело пахнет скандалом.