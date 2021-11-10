Участник трех Мундиалей и колоритный немецкий правдоруб. Сегодня День рождения у Йенса Леманна
52 года!
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Йенс Герхард Леманн родился 10 ноября 1969 года в городе Эссен (Северный Рейн-Вестфалия). Бывший немецкий вратарь, экс-голкипер сборной Германии, участник трех чемпионатов мира – 1998 (3-й вратарь), 2002 (2-й вратарь) и 2006 (основной вратарь).
"Супер Йенс" защищал цвета "Шальке 04", "Боруссии Д", "Штутгарта" и лондонского "Арсенала". С командой из Гельзенкирхена выигрывал Кубок УЕФА, со "шмелями" – Бундеслигу. Под началом Арсена Венгера вратарь брал АПЛ, Кубок Англии, Суперкубок страны и Лигу чемпионов. Леманн – лучший вратарь Европы по версии УЕФА (1996, 2006).
После окончания карьеры работал в тренерских штабах "Арсенала", "Аугсбурга" и "Герты".
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