Участник трех Мундиалей и колоритный немецкий правдоруб. Сегодня День рождения у Йенса Леманна

Йенс Герхард Леманн родился 10 ноября 1969 года в городе Эссен (Северный Рейн-Вестфалия). Бывший немецкий вратарь, экс-голкипер сборной Германии, участник трех чемпионатов мира – 1998 (3-й вратарь), 2002 (2-й вратарь) и 2006 (основной вратарь).

"Супер Йенс" защищал цвета "Шальке 04", "Боруссии Д", "Штутгарта" и лондонского "Арсенала". С командой из Гельзенкирхена выигрывал Кубок УЕФА, со "шмелями" – Бундеслигу. Под началом Арсена Венгера вратарь брал АПЛ, Кубок Англии, Суперкубок страны и Лигу чемпионов. Леманн – лучший вратарь Европы по версии УЕФА (1996, 2006).

После окончания карьеры работал в тренерских штабах "Арсенала", "Аугсбурга" и "Герты".