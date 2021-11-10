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Пройдет в онлайн-формате. Стало известно, когда состоится церемония вручения наград The Best FIFA

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Совсем скоро

Пройдет в онлайн-формате. Стало известно, когда состоится церемония вручения наград The Best FIFA

FIFA

Новина українською

Церемония вручения наград The Best FIFA Football Awards-2021 состоится 17 января 2022 года. Мероприятие пройдет в онлайн-формате. Голосование начнется 22 ноября и завершится 10 декабря.

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FIFA раздаст награды лучшим: футболисту и футболистке, тренеру, голкиперу. Также организация собирается определить символические сборные сезона и автора лучшего гола года.

Напомним, лучшим футболистом прошлого года по версии организации стал нападающий сборной Польши и "Баварии" Роберт Левандовский. Лучшим тренером 2020-го стал менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп, лучшим голкипером – вратарь мюнхенцев Мануэль Нойер.

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В статье: FIFA: The Best
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Источник:
FIFA

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