Пройдет в онлайн-формате. Стало известно, когда состоится церемония вручения наград The Best FIFA

Церемония вручения наград The Best FIFA Football Awards-2021 состоится 17 января 2022 года. Мероприятие пройдет в онлайн-формате. Голосование начнется 22 ноября и завершится 10 декабря.

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FIFA раздаст награды лучшим: футболисту и футболистке, тренеру, голкиперу. Также организация собирается определить символические сборные сезона и автора лучшего гола года.

Напомним, лучшим футболистом прошлого года по версии организации стал нападающий сборной Польши и "Баварии" Роберт Левандовский. Лучшим тренером 2020-го стал менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп, лучшим голкипером – вратарь мюнхенцев Мануэль Нойер.