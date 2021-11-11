Трансферные цели Дженоа, FIFA Awards в онлайн-режиме и здоровье Джеко. Главные новости за 10 ноября

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей футбола за среду, 10 ноября.

"Дженоа" может пригласить дуэт игроков сборной Украины в зимнее трансферное окно. По информации итальянского таблоида Calciomercato, в Генуе могут перебраться защитник "Динамо" Виталий Миколенко и фулбек "Манчестер Сити" Александр Зинченко. Последнего, судя по всему, рассматривают в качестве центрального хавбека. Отмечается, что в случае с 22-летним Миколенко это может быть полноценный трансфер, а 24-летнего Зинченко могут подписать на правах аренды.

Ещё одна новость из стана "гриффонов", но куда более дельная и от более авторитетного источника. Corriere dello Sport сообщает, что "Дженоа" надеется пригласить Луиша Кампуша на должность спортивного директора клуба. Португалец находится без работы с декабря 2020 года, когда покинул "Лилль". Также известен работой в "Монако". В своё время Кампуш открыл Мбаппе, Бернарду Силву, Лемара, Марсьяля, подписывал Осимхена, Николя Пепе и Леао. На данный момент "Дженоа" ещё не вступал в переговоры с известным специалистом, заняв выжидательную позицию.

Продолжаем говорить о теневых героях. Спортивный директор "Ливерпуля" Майкл Эдвардс покинет клуб в конце сезона. Эту информацию подтвердила пресс-служба "мерсисайдцев". 41-летний Эдвардс находится в структуре "Ливерпуля" с 2011 года. В 2015-м занял пост спортивного директора. За это время клуб провернул несколько ключевых сделок, включая покупки Мохамеда Салаха, Садио Мане, Алисона и ван Дейка, а также рекордная продажа Коутиньо в "Барселону". Ожидается, что должность Эдвардса займёт его нынешний ассистент Джулиан Уорд.

Стали известны дата и формат проведение церемонии The Best FIFA Football Awards-2021. Церемония вручения наград состоится 17 января 2022 года. Мероприятие пройдет в онлайн-формате. Голосование начнется 22 ноября и завершится 10 декабря. FIFA раздаст награды лучшим: футболисту и футболистке, тренеру, голкиперу. Также организация собирается определить символические сборные сезона и автора лучшего гола года.

Напомним, лучшим футболистом прошлого года по версии организации стал нападающий сборной Польши и "Баварии" Роберт Левандовский. Лучшим тренером 2020-го стал менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп.

Эдин Джеко рискует пропустить матч против сборнной Украины. Лидер сборной Боснии и Герцеговины получил травму задней поверхности бедра в недавнем миланском дерби, попросив замену на 76-й минуте. В среду Джеко провел две тренировочные сессии по индивидуальной программе, после чего продолжил курс реабилитации с физиотерапевтами. Напомним, что 13 ноября Босния и Герцеговина сыграет в отборе ЧМ-2022 с Финляндией, а 16-го – с Украиной. Ещё 6 игроков боснийцев могут быть дисквалифицированы на игру против Украины, если получат предупреждение в ближайшей встрече.