ТК Футбол стал официальным транслятором церемонии Золотой мяч
Прямая трансляция церемонии будет на канале Футбол 1
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
29 ноября состоится вручение одного из самых престижных индивидуальных наград в футболе – церемония вручения приза "Золотой мяч".
Официальным транслятором торжественной церемонии в Украине стали телеканалы "Футбол".
Напомним, что церемония пройдет в Париже. В прямом эфире транслировать действо будет ТК "Футбол 1".
Напомним, что в прошлом году из-за пандемии коронавируса Золотой мяч не вручался.
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Источник:ТК Футбол
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