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ТК Футбол стал официальным транслятором церемонии Золотой мяч

Общие новости
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(1 голосов)

Прямая трансляция церемонии будет на канале Футбол 1

ТК Футбол стал официальным транслятором церемонии Золотой мяч

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

29 ноября состоится вручение одного из самых престижных индивидуальных наград в футболе – церемония вручения приза "Золотой мяч".

Официальным транслятором торжественной церемонии в Украине стали телеканалы "Футбол".

Напомним, что церемония пройдет в Париже. В прямом эфире транслировать действо будет ТК "Футбол 1".

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Напомним, что в прошлом году из-за пандемии коронавируса Золотой мяч не вручался.

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В статье: Золотой мяч Телеканал Футбол1/2/3
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (7)
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Olegyurchak (Хмельницький )
11.11.2021 в 20:59
Лигу чемпионов покажите или сборную, официальные.
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0
0
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Динамiт (Василькiв)
11.11.2021 в 20:07
На каналах "Шахтьор 1/2/3 " лижуть дупу шахтарю так,що вона відсвічує на 100 км !
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0
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
11.11.2021 в 19:56
Та кому он всрався, лучше б Збірну наживо показывали, клоуны.
Ответить
+2
0
Skotparker
11.11.2021 в 19:44
Блин не увижу , не чтобы по першому показать
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+3
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
11.11.2021 в 18:42
В ..опу его вам заснуть надо за такие трансляции!
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+6
0
Unselfish (Белая Церковь )
11.11.2021 в 18:29
А кому он нах нужен?)))
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+6
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
11.11.2021 в 18:17
Ідіть ви нах, анали жлоба Пєнісова.
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+7
0


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