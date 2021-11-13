Группа Е. Бельгия без проблем разобралась с Эстонией, а Уэльс разгромил Беларусь

Наверное, большинству болельщиков результат матча Бельгия - Эстония был известен еще до стартового свистка. Однако, в последних матчах эстонцы продемонстрировали, что способны на многое. Об этом говорит победа над Беларусью (2:0) и ничья с Уэльсом (0:0). Впрочем, сегодня против Эстонии играла далеко не Беларусь, и даже не Уэльс.

Хозяева поля не стали долго тянуть с забитыми мячами, и с первых минут начали активно атаковать. Это привело к положительному результату уже на 11-й минуте. Карраско на правом фланге обыграл нескольких защитников и мощно прострелил в штрафную площадку. Казалось бы, голкипер там все контролирует, но нет. Игонен каким-то образом умудрился выпустить мяч с рук, а Бентеке тут же добил по центру ворот.

Все началось как-то очень просто для бельгийцев, но и дальше первый тайм не принес никаких сложностей. Ближе к 30-й минуте Бентеке почти сделал дубль, эффектно пробив головой в штангу. Позже похожий момент был и у Денайера, но вратарь спас, отбив перед собой. Затем была возможность и у Азара, которой тот никак не смог воспользоваться. Вингер вышел один на один с голкипером, но удар откровенно не получился.

Второй тайм, как и первый, начался с забитого бельгийцами мяча. Теперь это сделал Карраско. Игрок "Атлетико" без проблем прошел по центру и запустил мяч в правый верхний угол ворот. Голкипер ничего не смог сделать. Однако, что удивительно, время Эстонии в этом поединке тоже пришло. На 70-й минуте Сорга воспользовался вальяжностью в обороне Бельгии и расстрелял Тибо Куртуа без шансов. В эти минуты в гостей появилась надежда на ничью, но ее очень быстро перервал Торган Азар. Игрок переправил мяч у ворота головой после подачи Де Брюйне.

В целом, нельзя сказать, что сегодня поединок не был под контролем Бельгии. Впрочем, и соперник имел свои моменты, одним из которых удалось воспользоваться.

Бельгия – Эстония 3:1

Голы: Бентеке 11; Карраско 53; Азар 74 - Сорга 70

Бельгия: Куртуа, Кастань, Денайер, Вертонген, Менье, Витцель, Карраско, Ванакен, Де Брюйне, Бентеке, Азар.

Эстония: Игонен, Метц, Тамм, Паскочи, Оямаа, Васильев, Крейда, Поом, Тенисте, Аниер, Зенев.

Предупреждение: Метц 14

Подопечные Гиггза сегодня играли один из ключевых поединков в группе. Команда борется с Чехией за второе место, которое позволит выйти в финальную часть ЧМ-2022, и три очка во встрече с Беларусью валлийцам были просто необходимы.

Уэльс не стал играть долгие прелюдии, и уже на третьей минуте приступил к делу. Свой гол забил Аарон Рэмзи. Вратарь Беларуси отбил мяч перед собой после мощного удара соперника из-за пределов штрафной, а игрок "Ювентуса" открыл счет с добивания в нескольких метрах от ворот. Сразу после пропущенного гола было видно, что "сябры" потеряли какую-либо мотивацию играть, и действовали на поле соответсвенно. Ответ на такие действия от валлийцев не заставил себя ждать. Уже на 20-й минуте Неко Уильямс забил Чернику в ближний кут. Казалось бы, совсем не сложный мяч, но кипер отбил за линию собственных ворот.

С началом второго тайма доминация Уэльса продолжилась. После игры рукой Юденкова в штрафном, Рэмзи без проблем реализировал пенальти. Далее пришло время Бена Дэвиса. Тот аккуратно перевел мяч в дальний угол ворот после подачи с углового. Однако, один гол беларусам все же удалось забить. Концевой принял мяч на правом фланге, сместился в центр и красиво пробил в дальний угол. Вратарь ничего не смог сделать. После этого точку в поединке поставил Робертс с паса Уилсона.

Итог можно подвести только один: белорусам нужно многое сменить в своей команде. При этом, вряд ли удастся обойтись лишь заменой тренера. Проблема в данном случае гораздо более обширная.

Уэльс - Беларусь 5:1

Голы: Рэмзи 3, 59; Уильямс 20, Дэвис 77, Робертс 90 - Концевой 87

Уэльс: Уорд, Робертс, Дэвис, Родон, Уильямс, Ампаду, Рэмзи, Аллен, Джеймс, Бэйл, Уилсон.

Беларусь: Черник, Юденков, Наумов, Шевцов, Золотов, Климович, Яблонский, Селява, Печенин, Лисакович, Седько.

Предупреждения: Ампаду 59 - Золотов 25, Антилевский 79, Эбонг 83