Какая грустная новость! Хорватия - Россия 1:0. Видео голов и обзор матча

Сегодня в матче последнего тура квалификации на ЧМ-2022 сборная Хорватии дома справилась с командой России. Вернее, россияне сами с собой справились, помощь даже не понадобилась.

Единственный гол во встрече на 81-й минуте забил Федор Кудряшов. Казалось бы, повод для радости, но это оказался автогол. Игрок решил изящно выбить мяч за пределы поля после подачи с углового, но мокрый газон и "прекрасная" техника защитника привели к голу в свои ворота.

По итогам матча, Хорватия утвердилась на первом месте в группе и не дала России возглавить турнирную таблицу.

Квалификация ЧМ-2022

Хорватия - Россия 1:0

Гол: Кудряшов, 81 (а)