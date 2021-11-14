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Какая грустная новость! Хорватия - Россия 1:0. Видео голов и обзор матча

Общие новости
(1 голосов)

Россиян там не было

Какая грустная новость! Хорватия - Россия 1:0. Видео голов и обзор матча

Фото: AFP/Автор - неизвестен

Новина українською

Сегодня в матче последнего тура квалификации на ЧМ-2022 сборная Хорватии дома справилась с командой России. Вернее, россияне сами с собой справились, помощь даже не понадобилась.

Единственный гол во встрече на 81-й минуте забил Федор Кудряшов. Казалось бы, повод для радости, но это оказался автогол. Игрок решил изящно выбить мяч за пределы поля после подачи с углового, но мокрый газон и "прекрасная" техника защитника привели к голу в свои ворота.

По итогам матча, Хорватия утвердилась на первом месте в группе и не дала России возглавить турнирную таблицу.

Квалификация ЧМ-2022

Хорватия - Россия 1:0

Гол: Кудряшов, 81 (а)

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В статье: Национальная сборная Хорватии Национальная сборная России отбор к ЧМ-2022
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Комментарии (4)
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Algrab (Костопiль)
14.11.2021 в 21:12
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+1
0
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Serega1111 (Киев)
14.11.2021 в 21:09
Кстати, а чего это дрочила не бегал за ка.ца.пов? Передрочил?
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+2
0
Maryan (Lviv)
14.11.2021 в 21:06
Ага, сумно аж за край))) Вітаю хорватів!
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+2
0
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Динамiт (Василькiв)
14.11.2021 в 21:02
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+2
0


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