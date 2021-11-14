Какая грустная новость! Хорватия - Россия 1:0. Видео голов и обзор матча
Россиян там не было
Фото: AFP/Автор - неизвестен
Сегодня в матче последнего тура квалификации на ЧМ-2022 сборная Хорватии дома справилась с командой России. Вернее, россияне сами с собой справились, помощь даже не понадобилась.
Единственный гол во встрече на 81-й минуте забил Федор Кудряшов. Казалось бы, повод для радости, но это оказался автогол. Игрок решил изящно выбить мяч за пределы поля после подачи с углового, но мокрый газон и "прекрасная" техника защитника привели к голу в свои ворота.
По итогам матча, Хорватия утвердилась на первом месте в группе и не дала России возглавить турнирную таблицу.
Квалификация ЧМ-2022
Хорватия - Россия 1:0
Гол: Кудряшов, 81 (а)
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