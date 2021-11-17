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Ван Гал мог завершить карьеру

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Но его команде получилось добыть победу

Ван Гал мог завершить карьеру

onsoranje.nl

Новина українською

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал после победы над Норвегией (2:0) и выхода на ЧМ-2022 признался, что завершил бы карьеру, если бы его команда не сумела квалифицироваться на турнир в Катаре.

Благодаря победе над Норвегией голландцы заняли первое место в группе. При этом оба гола команда забила лишь в конце встречи, а в случае поражения заняла бы третье место в группе.

"Да, после такого я бы уже не возвращался к работе. Я всегда говорил, что хочу тренировать сборную, а не клуб. Был ряд сборных, которые хотели меня нанять. Но это была бы моя последняя работа. Было бы не очень весело, если бы мы не прошли квалификацию", — цитирует ван Гала Voetbal International.

Контракт ван Гала рассчитан до окончания чемпионата мира — 2022, который пройдёт в конце следующего года в Катаре.

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В статье: Луи Ван Гал
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