Ван Гал мог завершить карьеру
Но его команде получилось добыть победу
onsoranje.nl
Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал после победы над Норвегией (2:0) и выхода на ЧМ-2022 признался, что завершил бы карьеру, если бы его команда не сумела квалифицироваться на турнир в Катаре.
Благодаря победе над Норвегией голландцы заняли первое место в группе. При этом оба гола команда забила лишь в конце встречи, а в случае поражения заняла бы третье место в группе.
"Да, после такого я бы уже не возвращался к работе. Я всегда говорил, что хочу тренировать сборную, а не клуб. Был ряд сборных, которые хотели меня нанять. Но это была бы моя последняя работа. Было бы не очень весело, если бы мы не прошли квалификацию", — цитирует ван Гала Voetbal International.
Контракт ван Гала рассчитан до окончания чемпионата мира — 2022, который пройдёт в конце следующего года в Катаре.
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