Новый контракт Петракова, тренер для Колоса и вечный Тиаго Силва. Главные новости за 17 ноября

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 17 ноября.

Исполком УАФ утвердил Александра Петракова главным тренером национальной сборной Украины. Соглашение с тренером будет рассчитано до 30 декабря 2022 года (т.е. до завершения чемпионата мира в Катаре) с возможностью пролонгации с согласия сторон до 30 июля 2024. Напомним, что Петраков принял национальную команду в августе после того как не был продлен контракт с Андреем Шевченко. Под руководством Петракова команда заняла второе место в своей отборочной группе и пробилась в плей-офф отбора на ЧМ-2022.

Ковалевский "Колос" сделал официальное заявление по поводу главного тренера. К ближайшему календарному матчу против "Десны" (21 ноября) команду будет готовить Ярослав Вишняк. О назначении нового главного тренера ФК "Колос" будет сообщено позже. Напомним, среди кандидатов на пост наставника клуба фигурируют имена Романа Григорчука, Дмитрия Михайленко, Олега Кононова и Дениса Бушуева.

Бывший главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не планирует соглашаться на работу в "Манчестер Юнайтед" в случае отставки Оле-Гуннара Сульшера, сообщает журналист Sport Bild Кристиан Фальк. Зидан не чувствует себя готовым к работе в АПЛ. Зидан хочет отдохнуть от работы до лета. Под руководством Сульшера МЮ проиграл 6 из 12 последних матчей. Зидан находится без работы с мая.

Вингер сборной Украины и "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко имеет вариант со сменой клубной прописки уже этой зимой. По информации Fanatik, украинец попал на радары турецкого "Трабзонспора". Впрочем, помимо украинского вингера называют имена Эдина Вишча и Кристиана Тельо. Эти двое - также приоритетные цели для тренера Абдуллы Авчи. Напомним, летом контракт Ярмоленко с ВХ истекает.

Тиаго Силва может задержаться в “Челси” ещё на пару сезонов. Итальянский инсайдер Николо Скира сообщает, что 37-летний ветеран обсуждают с лондонским клубом пролонгацию до 2023 года. Приоритет защитника – задержаться на “Стэмфорд Бридж”еще на несколько сезонов. На случай срыва переговоров агент Силвы ведёт переговоры о возвращении в “Флуминенсе”. Тиаго уже выступал за клуб из Рио-де-Жанейро с 2006-го по 2009-й год.