Фергюсон называл его трансфер покупкой века. Сегодня День рождения у экс-вратаря МЮ Петера Шмейхеля

Петер Болеслав Шмейхель родился 18 ноября 1963 года в городе Гладсаксе (Дания). Голкипер известен своими выступлениями за "Манчестер Юнайтед". Каспер – чемпион Европы 1992 года. Отец Каспера Шмейхеля, вратаря английского клуба "Лестер Сити".

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Карьеру футболиста Петер начинал в одноименной команде из родного города, затем пошел на повышение – сперва в "Видобре", а затем в "Брондбю". Вершина карьеры Шмейхеля – "Манчестер Юнайтед", с манкунианцами вратарь выиграл ЛЧ, АПЛ, Кубок Англии, Кубок Лиги, Суперкубок страны и Суперкубок Европы.

Последними тремя клубами в послужном списке Шмейхеля стали "Спортинг", "Астон Вилла" и "Манчестер Сити". С 1987-го по 2001-й защищал цвета сборной Дании.