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Фергюсон называл его трансфер покупкой века. Сегодня День рождения у экс-вратаря МЮ Петера Шмейхеля

Общие новости
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(1 голосов)

Легенда "красных дьяволов"

Фергюсон называл его трансфер покупкой века. Сегодня День рождения у экс-вратаря МЮ Петера Шмейхеля

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Петер Болеслав Шмейхель родился 18 ноября 1963 года в городе Гладсаксе (Дания). Голкипер известен своими выступлениями за "Манчестер Юнайтед". Каспер – чемпион Европы 1992 года. Отец Каспера Шмейхеля, вратаря английского клуба "Лестер Сити".

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Карьеру футболиста Петер начинал в одноименной команде из родного города, затем пошел на повышение – сперва в "Видобре", а затем в "Брондбю". Вершина карьеры Шмейхеля – "Манчестер Юнайтед", с манкунианцами вратарь выиграл ЛЧ, АПЛ, Кубок Англии, Кубок Лиги, Суперкубок страны и Суперкубок Европы.

Последними тремя клубами в послужном списке Шмейхеля стали "Спортинг", "Астон Вилла" и "Манчестер Сити". С 1987-го по 2001-й защищал цвета сборной Дании.

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В статье: Петер Шмейхель
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Комментарии (4)
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sergio07 (Запоріжжя)
18.11.2021 в 09:57
Не читають)))
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DesnaUA (Чернигов)
18.11.2021 в 09:48
Исправились)
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DesnaUA (Чернигов)
18.11.2021 в 09:46
Дык может всё таки у бати днюха,у Петера?)))
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DesnaUA (Чернигов)
18.11.2021 в 09:45
Каспер Касперович Шмейхель)Вы хоть читаете,что пишете?Каспер чемпион Европы 92 года?А сын его тоже Каспер, игрок Лестера)))
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