Самый востребованный игрок прошлого сезона. Стало известно, кто выиграл приз Golden Boy-2021

Газета Tuttosport объявила имя обладателя награды Golden Boy. Напомним, приз вручается самому лучшему молодому футболисту в Европе не старше 21 года. Им стал 18-летний полузащитник каталонской "Барселоны" и национальной команды Испании Педри. Испанец получит награду 15 декабря в Турине. В 2020-м приз забрал форвард "Боруссии Д" Эрлинг Холанд.

Педри набрал 318 баллов и уверенно финишировал на первом месте. На второй позиции оказался англичанин Джуд Беллингем (119). Никогда в истории трофея не было такого большого разрыва между первым и вторым местом.

Ранее вели борьбу за приз Golden Boy такие таланты как Джуд Беллингем, Эдуардо Камавинга, Шарль де Кетеларе, Джованни Рейна, Эрик Гарсия, Мейсон Гринвуд, Илайш Мориба, Педри и Букайо Сака. Из Украины Tuttosport отобрал представителей киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" – защитника Илью Забарного и хавбека Михаила Мудрика соответственно.

Сезон-2020/21 получился для Педри интенсивным. Он регулярно играл за "Барселону", затем за сборную Испании на ЕВРО, а после этого за олимпийскую сборную страны на играх в Токио. В сумме хавбек провел в сезоне 73 матча.

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