Ультрас вели охоту. Врач сообщил, что Диего Марадона был похоронен без сердца

Врач Нельсон Кастро рассказал футбольной общественности, что легендарный аргентинский футболист Диего Марадона был похоронен без сердца. Цитирует медика Marca. Напомним, Марадона скончался 25 ноября 2020-го в возрасте 60 лет.

"Была группа радикальных фанатов клуба "Химнасия Ла-Плата", которая хотела ворваться и забрать сердце Марадоны, но сделать этого не смогла. Когда стало известно об их планах, тогда сердце Диего и извлекли. Также это было сделано для того, чтобы изучить его, потому что его сердце было очень важно для определения причины смерти".