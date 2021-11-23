Ультрас вели охоту. Врач сообщил, что Диего Марадона был похоронен без сердца
А причина?
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Врач Нельсон Кастро рассказал футбольной общественности, что легендарный аргентинский футболист Диего Марадона был похоронен без сердца. Цитирует медика Marca. Напомним, Марадона скончался 25 ноября 2020-го в возрасте 60 лет.
"Была группа радикальных фанатов клуба "Химнасия Ла-Плата", которая хотела ворваться и забрать сердце Марадоны, но сделать этого не смогла. Когда стало известно об их планах, тогда сердце Диего и извлекли. Также это было сделано для того, чтобы изучить его, потому что его сердце было очень важно для определения причины смерти".
"Сердце Марадоны весило 500 граммов, это ненормально. Обычно сердце весит 300 граммов, хоть у него и было сердце спортсмена. Однако оно было большим даже для спортсмена. Причиной смерти была сердечная недостаточность. Жаль, что у него была склонность ко всему, что является разрушительным. Другие бы на его месте умерли раньше. Он никогда не желал полностью восстановиться".
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