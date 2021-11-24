Тюрьма, но условно. Стало известно, какое наказание получит Бензема за дело о шантаже Вальбуэна
Все детали – внутри
Getty Images / Global Images Ukraine
Уголовный суд Версаля вынес свое решение по делу вокруг шантажа экс-полузащитника национальной сборной Франции Матье Вальбуэна видеозаписью интимного характера со стороны нападающего Карима Бензема, а также еще четырех человек.
Бензема признан виновным в соучастии в попытке шантажа. При этом отмечается, что футболист не осознавал преступный характер своих действий. Карима приговорили к году тюрьмы условно и максимально возможному наказанию в размере 75 тысяч евро. Сообщается, что он собирается обжаловать данное решение.
Напомним, Карим подозревался в посредничестве, чтобы Вальбуэна заплатил шантажистам за непубликацию видеозаписи интимного характера с участием Матье. Из-за этого инцидента оба игрока не попали в сборную Франции на ЕВРО-2016. Также форварда не вызывали в национальную команду до 2021 года, нападающий пропустил триумфальный Мундиаль-2018.
Популярное сейчас
- Ракицкий реализовал пенальти на последних минутах и вывел Зенит в Лигу Европы
- Динамо без евровесны, Яремчук не забил Барсе, Шевчук в Вересе. Главные новости за 23 ноября
- Останутся четвертыми. Динамо после 5 туров ЛЧ потеряло шансы зацепиться за Лигу Европы
- Ультрас вели охоту. Врач сообщил, что Диего Марадона был похоронен без сердца
- Не могу назвать его мужчиной. Даша Савина высказалась про Дениса Попова
- Красотка дня. Невероятная жена Андрея Лунина. ФОТО