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Тюрьма, но условно. Стало известно, какое наказание получит Бензема за дело о шантаже Вальбуэна

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Тюрьма, но условно. Стало известно, какое наказание получит Бензема за дело о шантаже Вальбуэна

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Уголовный суд Версаля вынес свое решение по делу вокруг шантажа экс-полузащитника национальной сборной Франции Матье Вальбуэна видеозаписью интимного характера со стороны нападающего Карима Бензема, а также еще четырех человек.

Бензема признан виновным в соучастии в попытке шантажа. При этом отмечается, что футболист не осознавал преступный характер своих действий. Карима приговорили к году тюрьмы условно и максимально возможному наказанию в размере 75 тысяч евро. Сообщается, что он собирается обжаловать данное решение.

Напомним, Карим подозревался в посредничестве, чтобы Вальбуэна заплатил шантажистам за непубликацию видеозаписи интимного характера с участием Матье. Из-за этого инцидента оба игрока не попали в сборную Франции на ЕВРО-2016. Также форварда не вызывали в национальную команду до 2021 года, нападающий пропустил триумфальный Мундиаль-2018.

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В статье: Карим Бензема Матье Вальбуэна
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Источник:
RMC Sport

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zafo48
24.11.2021 в 12:24
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