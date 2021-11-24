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Владелец грузинского клуба трагически погиб во время восхождения на гору

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Погибший бизнесмен увлекался альпинизмом

Владелец грузинского клуба трагически погиб во время восхождения на гору

Фото: newsgeorgia.ge

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Бизнесмен и основатель ФК "Зестафони" Илия Кокая трагически погиб во время восхождения на вершину Деда Ена (3449 метров), что в муниципалитете Степанцминда. Во вторник, 23 ноября он совершал восхождение вместе с другом Леваном Мушкудиани.

По словам его товарища, 65-летний Кокая поскользнулся и ударился головой. Впоследствии он получил тяжелую травму, от которой скончался.

Погибший бизнесмен увлекался альпинизмом. Осенью 2021 года он совершил восхождение на самую высокую гору Африки — Килиманджаро, и установил там флаг Грузии.

В 2004 году Илия Кокая вместе с партнерами основал футбольный клуб "Зестафони", который дважды выигрывал чемпионаты Грузии. Кроме того, футболисты "Зестафони" выигрывали Кубок Грузии в 2008 году и Суперкубок Грузии в 2011 и 2012 годах.

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В статье: Зестафони
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Источник:
newsgeorgia.ge

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