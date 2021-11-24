Владелец грузинского клуба трагически погиб во время восхождения на гору
Погибший бизнесмен увлекался альпинизмом
Фото: newsgeorgia.ge
Бизнесмен и основатель ФК "Зестафони" Илия Кокая трагически погиб во время восхождения на вершину Деда Ена (3449 метров), что в муниципалитете Степанцминда. Во вторник, 23 ноября он совершал восхождение вместе с другом Леваном Мушкудиани.
По словам его товарища, 65-летний Кокая поскользнулся и ударился головой. Впоследствии он получил тяжелую травму, от которой скончался.
Погибший бизнесмен увлекался альпинизмом. Осенью 2021 года он совершил восхождение на самую высокую гору Африки — Килиманджаро, и установил там флаг Грузии.
В 2004 году Илия Кокая вместе с партнерами основал футбольный клуб "Зестафони", который дважды выигрывал чемпионаты Грузии. Кроме того, футболисты "Зестафони" выигрывали Кубок Грузии в 2008 году и Суперкубок Грузии в 2011 и 2012 годах.
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