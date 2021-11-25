Вылет Шахтёра, битва Пепа и Месси, тюремный срок Бензема. Главные новости за 24 ноября

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 24 ноября.

"Шахтёр" на выезде уступил "Интеру" (2:0), досрочно завершив еврокубковый сезон. Победу "нерадзурри" принёс дубль Эдина Джеко во второй тайме. Таким образом "горняки" имеют лишь один набранный пункт по итогам 5-ти туров и не имеют шансов даже не третье место. "Интер" же составит компанию "Реалу" в плей-офф Лиги Чемпионов, который в параллельной встрече спокойно разгромил "Шериф" (0:3).

В группа А встречались два полуфиналиста прошлого розыгрыша ЛЧ "Манчестер Сити" и "Пари Сен-Жермен". "Горожанам" удалось взять реванш за поражение в Париже в непростой борьбе. Мбаппе неожиданно вывел гостей вперёд на старте второго тайма, но мячи Стерлинга и Жезуса позволили "Сити" победить и гарантировать себе первое место в квартете. Александр Зинченко вышел на поле в основном составе, отыграв в центре поля 54-й минуты, перед тем как уступить место главному герою встречи Габриэлю Жезусу.

"Ливерпуль" добыл пятую победу в 5 матчах, взяв верх над "Порту" (2:0). Победу "мерсисайдцам" принесли мячи Алькантары и Салаха. Португальцы при этом сохранили вторую строчку в квартете, ведь в параллельной встрече "Милан" неожиданно увёз минимальную победу с "Ванда Метрополитано" благодарю мячу дебютанта ЛЧ Жуниора Мессиаса. Все команды сохраняют шансы на выход в плей-офф: у "Порту" 5 очков, дальше идут "Милан" с "Атлетико" – по 4 пункта.

В квартете С тоже не обошлось без неожиданностей. "Аякс" повторил результат "Ливерпуля", выиграв 5-ю встречу подряд – в Стамбуле был повержен "Бешикташ" (1:2). Компанию амстердамцам в плей-офф составит "Спортинг". Португальцы переиграли "Боруссию" (3:1), оставив Дортмунд за бортом ЛЧ. Победу принёс поймавший кураж Педру Гонсалвеш, оформивший дубль.

Уголовный суд Версаля вынес свое решение по делу вокруг шантажа экс-полузащитника национальной сборной Франции Матье Вальбуэна видеозаписью интимного характера со стороны нападающего Карима Бензема. Бензема признан виновным в соучастии в попытке шантажа. При этом отмечается, что футболист не осознавал преступный характер своих действий. Карима приговорили к году тюрьмы условно и максимально возможному наказанию в размере 75 тысяч евро. Сообщается, что он собирается обжаловать данное решение. Из-за этой истории Бензема 5 лет был персоной нон грата в сборной Франции.