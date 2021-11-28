Телеканалы Футбол 1/2/3 стали официальным транслятором церемонии Золотой мяч
29 ноября состоится главное событие в мире футбола - вручение самого престижного индивидуального отличия для футболиста.
После отмены премии в 2020 году легендарный "Золотой мяч" наконец получит своего хозяина, а официальным транслятором церемонии награждения станут телеканалы "Футбол 1/2/3" при поддержке компании Parimatch Ukraine.
Лучшие футболисты мира наконец-то услышат вердикт 96 журналистов со всей планеты.
Предугадать, кто станет победителем, крайне сложно. За этот приз сразятся такие игроки, как Жоржиньо, Роберт Левандовски и Лионель Месси.
Каждый из них провел невероятный сезон: например, итальянец выиграл Лигу Чемпионов и ЕВРО 2020, поляк забил колоссальное количество мячей за мюнхенскую Баварию, а вот аргентинец завоевал Кубок Америки со своей сборной.
Интригу подогревают футболисты, которые в течение года играли на высоком уровне: Н'голо Канте, Карим Бензема и Криштиану Роналду.
Не следует забывать, что "Золотой мяч" получит и сильнейшая футболистка мира. Также "France Football" вручит награды лучшему молодому игроку до 21 года и лучшему голкиперу.
В общем, нынешняя премия обещает быть очень интересной!
Поэтому ждет прямую трансляцию "Золотого мяча" эксклюзивно на телеканале "Футбол 2" 29 ноября в 20:30.
Популярное сейчас
- Ингулец - Шахтер 0:1. Не рекомендуется к просмотру
- Серия А. Первое очко Шевченко, голов нет, путь к спасению долог и сложен
- Не бит, не крашен. Олимпик продает клубный автобус "В связи с закрытием футбольного клуба"
- Джеко получил хорватское гражданство
- Красотка дня. Сексуальная жена украино-немецкого олимпийского медалиста в настольном теннисе. ФОТО
- "Закатали рукава": Уотфорд смешно подколол Роналду в твиттере