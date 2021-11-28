  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Телеканалы Футбол 1/2/3 стали официальным транслятором церемонии Золотой мяч

Общие новости
(1 голосов)
Телеканалы Футбол 1/2/3 стали официальным транслятором церемонии Золотой мяч

Новина українською

29 ноября состоится главное событие в мире футбола - вручение самого престижного индивидуального отличия для футболиста.

После отмены премии в 2020 году легендарный "Золотой мяч" наконец получит своего хозяина, а официальным транслятором церемонии награждения станут телеканалы "Футбол 1/2/3" при поддержке компании Parimatch Ukraine.

Лучшие футболисты мира наконец-то услышат вердикт 96 журналистов со всей планеты.

Предугадать, кто станет победителем, крайне сложно. За этот приз сразятся такие игроки, как Жоржиньо, Роберт Левандовски и Лионель Месси.

Каждый из них провел невероятный сезон: например, итальянец выиграл Лигу Чемпионов и ЕВРО 2020, поляк забил колоссальное количество мячей за мюнхенскую Баварию, а вот аргентинец завоевал Кубок Америки со своей сборной.

Интригу подогревают футболисты, которые в течение года играли на высоком уровне: Н'голо Канте, Карим Бензема и Криштиану Роналду.

Не следует забывать, что "Золотой мяч" получит и сильнейшая футболистка мира. Также "France Football" вручит награды лучшему молодому игроку до 21 года и лучшему голкиперу.

В общем, нынешняя премия обещает быть очень интересной!

Поэтому ждет прямую трансляцию "Золотого мяча" эксклюзивно на телеканале "Футбол 2" 29 ноября в 20:30.

Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Judas (Київ)
28.11.2021 в 18:18
Поздравляю Пенисова с этим событием!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...